https://mehrnews.com/x3cVwD ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲ کد مطلب 6930492 استانها کردستان استانها کردستان ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲ اجرای سرود ملی مارش ارتش در مهمانی امت احمد سنندج سنندج- سرود ملی با اجرای مارش ارتش در مهمانی امت احمد شهر سنندج با حضور پرشور مردم اجرا شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6930492 کپی شد مطالب مرتبط سفرهای به وسعت محبت؛ خادمان بیجاری میزبان مهمانان جشن پیامبر رحمت خدمترسانی موکب کافه شهدای شیراز در مهمانی امت احمد سنندج زندگی با آیه ها میزبان قرآن آموزان جشن پیامبر رحمت(ص) برچسبها سنندج مهمانی امت احمد(ص) سرود ملی
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