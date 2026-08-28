  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

رایزنی وزیر خارجه پاکستان و ترکیه درباره تحولات منطقه

رایزنی وزیر خارجه پاکستان و ترکیه درباره تحولات منطقه

وزیران خارجه پاکستان و ترکیه در تماسی تلفنی درباره تحولات منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان، روز جمعه در تماس تلفنی با هاکان فیدان، همتای ترکیه‌ای خود، درباره محورهای مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر گفتگو کردند.

معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و دستور کارهای مشترک دو کشور را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: هاکان فیدان و محمد إسحاق دار در جریان این رایزنی تلفنی، ضمن مرور آخرین وضعیت تحولات منطقه و مسائل مورد علاقه دو طرف، درباره هماهنگی‌ها برای رایزنی‌های دیپلماتیک آتی گفتگو کردند.

کد مطلب 6930482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه