رایزنی وزیر خارجه پاکستان و ترکیه درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان، روز جمعه در تماس تلفنی با هاکان فیدان، همتای ترکیه‌ای خود، درباره محورهای مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر گفتگو کردند.

معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و دستور کارهای مشترک دو کشور را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: هاکان فیدان و محمد إسحاق دار در جریان این رایزنی تلفنی، ضمن مرور آخرین وضعیت تحولات منطقه و مسائل مورد علاقه دو طرف، درباره هماهنگی‌ها برای رایزنی‌های دیپلماتیک آتی گفتگو کردند.