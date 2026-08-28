عطر نان محلی در جشن «مهمانی امت احمد»

محمد چشمهکبودی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال چهارمین سالی است که در جشن «مهمانی امت احمد(ص)» حضور داریم و با همراهی خادمان، نان و برساق برای مهمانان آماده و توزیع میکنیم.
وی افزود: مشاهده شور و شوق مردم هنگام دریافت نان، خستگی را از تن خادمان بیرون میکند و انگیزه ما را برای خدمت بیشتر افزایش میدهد.
چشمهکبودی ادامه داد: شاید پخت و توزیع نان خدمتی ساده به نظر برسد، اما وقتی این خدمت با عشق و برای مردم انجام شود، میتواند دلها را به یکدیگر نزدیک کرده و فضای جشن را سرشار از محبت و صمیمیت کند.
وی هدف از حضور خود و دیگر خادمان در این جشن را خدمت به مردم و ادای ارادت به پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای سنتی، بخشی از مهماننوازی مردم کردستان را به مهمانان این جشن نشان دهیم.
این خادم جشن «مهمانی امت احمد(ص)» بیان کرد: حضور مردم با مذاهب و عقاید مختلف در کنار یکدیگر، جلوهای از وحدت و همدلی امت اسلامی است و محبت به پیامبر رحمت(ص) میتواند دلها را به یکدیگر نزدیکتر کند.
چشمهکبودی خاطرنشان کرد: «مهمانی امت احمد(ص)» فرصتی برای خدمت به مردم، ابراز ارادت به پیامبر اکرم(ص) و تقویت روحیه وحدت و همدلی میان مسلمانان است.
چهارمین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) و در راستای ترویج فرهنگ وحدت و همدلی با حضور مردم و گروههای مردمی در سنندج برگزار میشود.
نظر شما