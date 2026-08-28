حسین عینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نخستین سال حضور من در مهمانی امت احمد(ص) است و با مشارکت جمعی از جوانان مسجد محله در این برنامه حضور پیدا کردهایم.
وی افزود: تلاش کردیم در بخش پذیرایی از مردم مشارکت داشته باشیم و تاکنون بیش از هزار لیوان شربت میان شرکتکنندگان توزیع شده است.
عینی با اشاره به حضور گسترده مردم در این جشن ادامه داد: حضور خانوادهها و جوانان در کنار یکدیگر فضای بسیار خوبی ایجاد کرده و نشان میدهد مردم برای برگزاری برنامههایی با محوریت محبت به پیامبر اکرم(ص) انگیزه و علاقه زیادی دارند.
وی هدف از حضور خود و دیگر جوانان در مهمانی امت احمد(ص) را خدمت به مردم و عرض ارادت به پیامبر رحمت(ص) عنوان کرد و گفت: برای ما مهم بود که در این جشن فقط به عنوان یک شرکتکننده حضور نداشته باشیم، بلکه بتوانیم بخشی از خدمت به مردم را بر عهده بگیریم.
این فعال مردمی بیان کرد: مشارکت جوانان در چنین برنامههایی میتواند روحیه کار جمعی و مسئولیتپذیری اجتماعی را تقویت کند.
عینی خاطرنشان کرد: مهمانی امت احمد(ص) فرصت خوبی است تا مردم در کنار شادی و جشن، محبت و ارادت خود به پیامبر اکرم(ص) را به نمایش بگذارند و امیدوارم این مشارکتهای مردمی در سالهای آینده نیز پررنگتر شود.
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