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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

دیدار فرماندهان سپاه آذربایجان شرقی با استاندار به مناسبت هفته دولت

دیدار فرماندهان سپاه آذربایجان شرقی با استاندار به مناسبت هفته دولت

تبریز- فرماندهان سپاه آذربایجان شرقی به مناسبت هفته دولت با حضور در استانداری با بهرام سرمست دیدار و ضمن تبریک این هفته، بر تداوم حمایت و پشتیبانی از دولت تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فرماندهان سپاه آذربایجان شرقی عصر جمعه به مناسبت هفته دولت با حضور در استانداری با بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار فرماندهان سپاه استان ضمن تبریک هفته دولت، بر حمایت و پشتیبانی از دولت و همکاری برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های اجرایی تأکید کردند.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با قدردانی از مجاهدت و جانفشانی نیروهای نظامی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دولت چهاردهم اظهار کرد: توفیقات حاصل‌شده در استان، نتیجه همدلی، همکاری و تعامل میان تمامی ارکان و مجموعه‌های مؤثر در مدیریت استان است.

بهرام سرمست با اشاره به نقش خانواده‌های شهدا در تحولات و حوادث سال‌های اخیر افزود: در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، خانواده‌های شهدا بیشترین هزینه را متحمل شدند و از این رو، تکریم و توجه به فرزندان شهدا برای مدیریت استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی مردم و نیروهای مسلح را از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی دانست و بر حمایت همه‌جانبه دولت از نیروهای مسلح تأکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر تداوم تعامل و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سایر ارکان استان برای تقویت امنیت، آرامش و پیشبرد امور تأکید کرد.

کد مطلب 6930494

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