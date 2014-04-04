تولید 70 تن عسل در شهرستان دامغان/ کاهش 50 درصدی تولید

محمد رضا عباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تولید 70 تن عسل در شهرستان دامغان اظهار داشت: این میزان عسل از 9 هزار کلنی زنبور عسل برداشت شده است.

وی ارزش عسل های تولیدی طی سال گذشته در شهرستان دامغان را 800 میلیون تومان برآورد کرد و گفت: میانگین برداشت عسل از هر کلنی زنبور عسل هشت کیلوگرم است که با توجه به خشکسالی منطقه میزان تولید عسل نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش داشت.

مسئول امور تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان افزود: 170 خانوار در شهرستان دامغان در کار پرورش زنبور عسل فعالیت دارند.

عباسیان در خاتمه گفت: مناطق پرورش زنبور عسل در شهرستان دامغان در مناطق مهماندوست، طزره، دیباج، برم و قهاب رستاق است.