به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر ترکیه موسوم به "SPOR TOTO SUPER LİG" فردا با برگزاری سه دیدار پیگیری می‌شود که یکی از این مسابقات مسابقه حساس بین دو تیم گالاتاسرای و فنرباغچه است.

این مسابقه مشهور و حساس‌ترین دربی شهر استانبول است که با توجه به اختلاف 10 امتیازی فنرباغچه صدرنشینی با گالاتاسرای رده دومی، تیم میزبان این بازی در صورت پیروزی شانس خود را برای رسیدن به قهرمانی در این فصل افزایش می‌دهد اما شکست در این مسابقه فنرباغچه را به قهرمانی فصل جاری لیگ ترکیه نزدیک‌تر خواهد کرد.

در زیر حواشی این دیدار حساس را می‌خوانید:

* فدراسیون ترکیه برای جلوگیری از درگیری هواداران، اعلام کرده است تنها هواداران گالاتاسرای می‌توانند برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه بیایند و قانون در اختیار قراردادن 10 درصد از فضای ورزشگاه به تیم میهمان استثناً برای این بازی لغو شده است.

* سه روزنامه ورزشی شهر استانبول، طی روزهای اخیر روزشماری برای این بازی را در نظر گرفته‌اند و صفحه نخست روزنامه خود را با اتفاقات و خبرهای این مسابقه اختصاص داده‌اند.

* طبق اعلام مسئولان باشگاه گالاتاسرای، دیدیه دروگبا مهاجم معروف این تیم، دوران مصدومیت را پشت سر گذاشته و می‌تواند تیمش را در این مسابقه همراهی کند.

* هواداران گالاتاسرای پس از شکست خانگی دو هفته پیش این تیم برابر کایسراسپور، "فاتح تریم" را تشویق کردند. این تیم برای از دست ندادن شانس قهرمانی، باید در این بازی پیروز شود، به همین دلیل "روبرتو مانچینی" تحت فشار زیادی قرار دارد.

* در روزهای اخیر در اکثر محل‌های عمومی بحث این بازی بین مردم مطرح می‌شود و بازار فروش لباس و پرچم این دو تیم توسط دست‌فروشان داغ شده است.

* با توجه به اینکه فنرباغچه دو سال از حضور در مسابقات اروپایی محروم است، گالاتاسرای در صورت پیروزی در این بازی جایگاهش در رده دوم را تقویت می‌کند و شانس صعود مستقیم به لیگ قهرمانان اروپا را دارد. گالا در رقابت برای صعود مستقیم به لیگ قهرمانان اروپا رقابت نزدیکی با بشیکتاش دارد. هر دو تیم در حال حاضر 50 امتیاز دارند و به خاطر تفاضل گل در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

* هفته پیش انتخابات شهرداری در شهر استانبول برگزار شد ولی در روزهای اخیر جو سیاسی این شهر کاملا به جو ورزشی تبدیل شده است.