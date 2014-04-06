تداوم آلودگی ناشی از نشت خط لوله بنزین در اندیمشک/ ارجاع پرونده به مراجع قضایی

مهدی سراج الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خط لوله انتقال سراسری بنزین آبادان به تهران در منطقه «پشمینه زار» در 15 کیلومتری اندیمشک عصر 14 فروردین ماه دچار نشتی شد.

وی افزود: اگر چه نشت بنزین از این خط لوله متوقف شده و عملیات ترمیم و پاکسازی منطقه انجام شده است اما آلودگی ناشی از نشت بنزین در منطقه هنوز برطرف نشده است.

سراج الدین برآورد اداره محیط زیست شهرستان از میزان بنزین نشت شده را یک هزار و 200 مترمکعب عنوان کرد و گفت: برآورد واقعی بنزین خارج شده باید توسط مدیریت خطوط لوله نفت شرکت پخش فرآورده های نفتی اعلام می شد اما این شرکت از ارائه گزارش خودداری کرده است.

به گفته وی، فرسودگی خط لوله و فشار بار اضافی بر این خط موجب نشتی این خط لوله شده است.

وی اضافه کرد: منطقه پشمینه زار دشت، مسیل فصلی آب، زمین های زراعی و دره ای یک هزار و 200 متری را شامل می شود که علاوه بر دشت و دره، بخش هایی از گندم زارهای کشاورزان نیز آلوده به بنزین شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مستندات خسارات وارده به محیط زیست در حال جمع آوری است، تصریح کرد: پرونده نشت این خط لوله بنزین ظرف یکی دو روز آینده به مراجع قضایی ارجاع می شود.

وی نشتی خط لوله بنزین آبادان به تهران در منطقه را سومین حادثه این خط لوله اعلام کرد و گفت: با این وجود تاکنون برای ترمیم اساسی فرسودگی این خط و جلوگیری از هدرروی سرمایه مملکت کاری صورت نگرفته است.