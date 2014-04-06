  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۹:۲۴

هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی بزرگ ذوب آهن و برد تراکتورسازی/ مس کرمان سقوط کرد

پیروزی بزرگ ذوب آهن و برد تراکتورسازی/ مس کرمان سقوط کرد

تساوی تیم مس کرمان مقابل صبای قم در هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، سقوط این تیم کرمانی به لیگ دسته اول فوتبال را قطعی کرد. همچنین تیم ذوب آهن با برتری برابر داماش امید خود را برای باقی ماندن در لیگ افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 17:30 امروز یکشنبه به صورت همزمان در شهرهای مختلف آغاز شد که در یکی از مسابقات حساس تیم‌‌های انتهای جدولی، تیم ذوب آهن برابر داماش با نتیجه 2 بر یک به برتری رسید. با این نتیجه، شانس ذوب آهن برای باقی ماندن در لیگ بیشتر شد. همچنین تیم مس کرمان با تساوی برابر صبای قم 21 امتیازی شد تا یک هفته مانده به پایان مسابقات لیگ، سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شود.

نتایج نهایی پنج مسابقه که به شرح زیر است:

* تراکتورسازی تبریز یک - استقلال صنعتی خوزستان صفر
گل: کریم انصاریفرد (14)

* سایپا البرز صفر - فجر سپاسی شیراز صفر

* مس کرمان صفر - صبای قم صفر

* ذوب آهن اصفهان 2 - داماش گیلان یک
گلها: مهدی رجب‌زاده (3 و 54) برای ذوب آهن و امین متوسل زاده (64) برای داماش

* ملوان انزلی 2 - سپاهان اصفهان 3
گلها: ون دیک (35)، محرم نویدکیا (56) و هادی عقیلی (92) برای سپاهان و مهدی دغاغله (43) و اسماعیل صمدی (63)  برای ملوان

کد مطلب 2265386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها