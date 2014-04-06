پیروزی بزرگ ذوب آهن و برد تراکتورسازی/ مس کرمان سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 17:30 امروز یکشنبه به صورت همزمان در شهرهای مختلف آغاز شد که در یکی از مسابقات حساس تیم‌‌های انتهای جدولی، تیم ذوب آهن برابر داماش با نتیجه 2 بر یک به برتری رسید. با این نتیجه، شانس ذوب آهن برای باقی ماندن در لیگ بیشتر شد. همچنین تیم مس کرمان با تساوی برابر صبای قم 21 امتیازی شد تا یک هفته مانده به پایان مسابقات لیگ، سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شود.

نتایج نهایی پنج مسابقه که به شرح زیر است:

* تراکتورسازی تبریز یک - استقلال صنعتی خوزستان صفر

گل: کریم انصاریفرد (14)

* سایپا البرز صفر - فجر سپاسی شیراز صفر

* مس کرمان صفر - صبای قم صفر

* ذوب آهن اصفهان 2 - داماش گیلان یک

گلها: مهدی رجب‌زاده (3 و 54) برای ذوب آهن و امین متوسل زاده (64) برای داماش

* ملوان انزلی 2 - سپاهان اصفهان 3

گلها: ون دیک (35)، محرم نویدکیا (56) و هادی عقیلی (92) برای سپاهان و مهدی دغاغله (43) و اسماعیل صمدی (63) برای ملوان