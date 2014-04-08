علیرضا جدیدی به اردوی تیم ملی والیبال دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جدیدی روز دوشنبه در فدراسیون والیبال حاضر شد و پس از صحبت با مسئولان فدراسیون والیبال و تایید آنها توسط حسین معدنی به اردوی تیم ملی والیبال در گروه الف دعوت شد. بازیکن سرعتی کشورمان از صبح امروز سه‌شنبه 19 فروردین به جمع اردونشینان تیم ملی در گروه الف پیوست.

تمرینات تیم ملی الف والیبال از دهم فروردین ماه زیر نظر کادر فنی به سرپرستی امیر خوش‌خبر و با هدایت حسین معدنی آغاز شده است که رحمان محمدی‌راد و رضا تندروان به عنوان مربیان تیم ملی، سیامک افروزی (پزشک)، رضا زینل زاده(بدنساز)، نوید مشجری(آنالیزور)، علیرضا پیشیاره(ماساژور) و میثم جعفری به عنوان تدارکات ملی‌پوشان را همراهی می‌کنند.

تمرینات تیم ملی الف به صورت سه روز تمرین و یک روز استراحت پیگیری خواهد شد که روزی دو نوبت صبح و عصر از ساعت 11 تا 13 و 17 تا 19 این تمرینات برگزار می‌شود.