به گزارش خبرگزاری مهر، برای نخستین بار در ایران، سمپوزیوم بین‌المللی علم و كشتی همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه زیر نظر انستیتو بین‌المللی كشتی ایران و با هماهنگی كمیسیون علمی فیلا برگزار خواهد شد.

در این سمپوزیوم علمی، صاحب نظران نخبه فیلا از جمله بابک شادگان، حمید كرمانشاهی، فكرت كریم‌اف از ازبكستان، پیتر كایروف از بلغارستان، بهمن میرزایی و حیدر صادقی در باره‌ مسائل و موضوعاتی همچون آسیب‌های كشتی‌گیران، آمادگی روانی، مترولوژی تمرین‌های كشتی و بیومكانیك و مسائل علم روز كشتی سخنرانی خواهند كرد.

سپس اساتید با تشكیل كارگاه‌های آموزشی به پرسش‌های مربیان و دانش‌افزایی دانشجویان و علاقمندان به كشتی پاسخ خواهند داد.

همچنین برای حضور در این سمپوزیوم از نمایندگان كمیسیون علمی فیلا مانند دیوید كوربی، بوریس پودلیوایف، اوانیس بارباس، هارولد تنومن و تنی چند از مقام‌های ارشد فیلا دعوت رسمی به عمل آمده است.

این همایش علمی برای نخستین بار در تاریخ كشتی ایران با همكاری انستیتو بین‌المللی كشتی و كمیسیون علمی فیلا برگزار خواهد شد و فدراسیون كشتی در تلاش است با برگزاری این همایش‌های علمی، ضمن ارتقای دانش علمی مربیان كشتی ایران و دیگر كشورهای عضور فیلا، باعث گسترش روابط علمی و فنی كشتی ایران و فیلا و راه‌اندازی مركز علمی بین‌المللی فیلا در ایران شود.