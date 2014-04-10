فرصت های جذب سرمايه گذاري در شهرها شناسایی و به بخش خصوصی معرفي شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل چهارشنبه شب در نشستی با مدیران و مسئولان شهرداری سنندج به بیان ارزیابی وضعیت پروژه های عمران شهری، مسکن مهر و بازیافت زباله در سنندج پرداخت و گفت: در بازدیدهای که از سطح شهر داشتیم پی به وجود همدلی و همراهی بسیار مطلوبی بین مسئولان شهر سنندج برای پیشبرد اهداف محوله به آنها شدیم.

وی با تبریک به شهردار سنندج به دلیل وجود انگیزه در کارکنان شهرداری برای خدمت صادقانه به مردم عنوان کرد: این انگیزه ها بدون شک نتیجه همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و مدیریت مطلوب در این حوزه است.

وی بیان کرد: استفاده صحیح از منابع مورد اختیار و تخصیص بهینه آن اگر در دستور کار باشد حتی با وجود مقدار کم آنها می توان در دست یابی به اهداف موفق عمل کرد.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور ادامه داد: در مواردی متاسفانه شاهد استفاده نادرست از منابع مالی هستیم لذا باید قبل از هر کاری در مورد این که چگونه بهترین بهره را از منابع موجود نماییم، فکر کنیم.

خندان دل با اشاره به اینکه شهرداری ها به نیابت از افکار عمومی اقدام به فعالیت در رابطه با مسائل شهری می کنند، افزود: پیوند و پل محکمی باید بین مردم و اقدامات شهرداری وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: مجموعه اقدامات شهرداری باید منجر به ایجاد شادی و نشاط و رضایت خاطر در مردم شود و تحقق این مطلب مهم نیز نیازمند دقت نظر و احساس مسئولیت است.

وی عنوان کرد: زمانی که اجرای پروژه ای از حد مطلوب آن طولانی تر می شود شاهد ایجاد نگرانی و سلب اعتماد مردم خواهیم بود.

بزرگترین سرمایه کار شهرداری ها حمایت های مردمی است

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور بر توجه به مردم محوری در تصمیات شهرداری ها تاکید کرد و گفت: بزرگترین سرمایه کار شهرداری ها حمایت مردمی است و کسب موفقیت دراین عرصه در گرو حفظ و افزایش این سرمایه است.

خندان دل اظهارداشت: نتیجه درست تصمیم گرفتن و هزینه کردن همواره ماندگار خواهد بود و این امراطمینان خاطر و امید را در مردم تقویت می کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط مالی کنونی دولت که عبور از آن نیز زمان لازم خود را می طلبد بهترین پشتوانه برای بهینه و به موقع مصرف کردن منابع مالی جذب مشارکت مردمی در اجرای امور به ویژه در شهرداری هاست.

وی بر ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها تاکید کرد و افزود: شهرداری ها اگر کمتر به منابع دولتی متکی باشند بهتر و مطلوب تر است و باید در این رابطه به دنبال ایجاد منابع مالی جایگزین بود.

معاون عمرانی توسعه شهری و روستایی وزیرکشورعنوان کرد: با شناسایی فرصت های اقتصادی و معرفی و شناساندن آنها به بخش خصوصی می توان زمینه دریافت منابع مالی را فراهم کرد.

خندان دل یادآورشد: در اجرای پروژه ها باید به مسائل و موضوعات مربوط با محیط زیست و حمل و نقل در شهرها توجه ویژه ای شود.

سنندج از لحاظ سرانه فضای سبز دچار کمبود زیادی است

وی با تاکید بر اینکه در سطح شهر سنندج باید به فضای سبز توجه بیشتری صورت گیرد، اعلام کرد: میزان سرانه فضای سبز موجود در شهر سنندج 3.5 متر است که این میزان در مقایسه با متوسط کشوری 12 تا15 متر فاصله زیادی دارد.

وی بیان کرد: مسئولان باید از انجام اقدامات به صورت خود محورانه پرهیز و انسان محورانه با مسائل و برنامه ها برخورد کنند.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور عنوان کرد: پیشرفت مطلوبی در کوتاه کردن و کم شدن زمان اجرای پروژه ها ی شهری در سنندج نسبت به گذشته اتفاق افتاده ولی هنوز کافی نیست و جای کار دارد.

خندان دل در خصوص مشکلات مربوط به آتش نشانی در سنندج اظهارداشت: رفع نگرانی های ناشی از مخاطراتی هم چون آتش سوزی و غیره شامل نخستین خدماتی است که در هر مجموعه شهری باید در ابتدا ارائه شود.

وی اعلام کرد: خوشبختانه برای شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت طرح کشوری به اجرا در می آید و تمامی نگرانی های مردم در خصوص آتش نشانی، جمع آوری زباله و غیره رفع خواهد شد.

وی هدف از مراجعه به شهرهای مختلف کشور را شنیدن مطالب گوناگون از زبان مسئولان وکارشناسان مختلف نهادها و دستگاه های اجرایی حوزه عمران شهری و روستایی ،آشنایی با کاستی ها و مشکلات و هم چنین فراهم کردن زمینه های مناسب برای آینده ذکر کرد.