بخش کنسولی سفارت ایران در انگلیس بازگشایی شده است / رسیدگی به وضعیت سفارت و مسائل کنسولی در سفر هفته آینده به لندن

محمدحسن حبیب الله زاده، کاردار غیر مقیم جمهوری اسلامی ایران در انگلیس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت روابط ایران و انگلیس گفت: یکی از مهم ترین مسائل مذاکرات اخیر بین دو کشور معطوف به پایان بخشیدن به وضعیت حفاظت منافع بین دو کشور بود که برای از سرگیری روابط مستقیم یک امر ضروری محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه لغو وضعیت حفاظت منافع نیازمند مذاکرات سیاسی و حقوقی بود، بیان کرد: در پی توافقات بعمل آمده از ابتدای اسفند ماه وضعیت دفاتر حفاظت منافع که عمان حافظ منافع ایران و سوئد حافظ منافع انگلیس بود رسما خاتمه یافت و روابط دو کشور که قبلا از کانال این دو کشور پیگیری می شد، به صورت مستقیم دنبال می شود.

حبیب الله زاده تاکید کرد یکی از نکات ضروری دیگر که در مذاکرات مورد توجه قرار داشت و خوشبختانه در خصوص آن توافق صورت پذیرفت از سرگیری فعالیت کامل بخش کنسولی سفارت ایران در لندن بود. وی تصریح کرد: با توجه به جمعیت چند صد هزار نفری ایرانی ها که در کشور انگلیس زندگی می کنند، ارائه سرویس های کنسولی به هموطنان مقیم که بدلیل تعطیلی سفارت با مشکلاتی روبرو بودند امری ضروری بشمار رفته و از اولویت های ما در این مرحله قلمداد می شد.

کاردار کشورمان در انگلیس با اشاره به این که در گذشته برخی خدمات محدود کنسولی در چهارچوب دفتر حفاظت منافع به ایرانیان مقیم انگلیس ارائه می شد، گفت: از ابتدای اسفند ماه بخش کنسولی سفارت ایران در انگلیس بصورت کامل بازگشایی و کلیه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت اول برای ما توسعه خدمات کنسولی است، تصریح کرد: ایرانی ها در نقاط مختلف انگلیس به صورت پراکنده زندگی می کنند و رفت و آمد به شهر لندن کار دشواری است و با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد مقرر شده است تا هیأت های کنسولی برای رسیدگی به امور ایرانیان به مناطق مختلف انگلستان بفرستیم.

حبیب الله زاده خاطرنشان کرد: در این راستا اولین هیأت کنسولی از لندن به شهر منچستر در مرکز انگلیس اعزام و طی مدت دو روز اقامت در این شهر به تعداد زیادی از ایرانیان مقیم منطقه مشاوره و خدمات کنسولی ارائه گردید که این امر با استقبال و رضایتمندی خوب هموطنان روبرو شد. انشاءالله طی ماه های آتی هیأت های کنسولی بیشتری به دیگر مناطق انگلیس به همین شکل اعزام خواهند شد.



وی تأکید کرد: برای بازگشایی کامل سفارت خانه ها مسائلی بین دو کشور وجود دارد که باید در این موارد تفاهم کنیم و برای احیای روابط در چارچوب توافق وزرای خارجه به صورت گام به گام پیش می رویم .

حبیب الله زاده درباره سفر آینده خود به انگلیس نیز گفت: سفر من به لندن نیز در همین چارچوب بوده و برای ادامه گفتگوها و نیز رسیدگی به وضعیت سفارت جمهوری اسلامی و مسائل کنسولی است.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا دیپلمات های انگلیسی نیز در ایران مستقر شده اند و نیز وضعیت بخش کنسولی انگلیس در تهران، بیان کرد: حضور آنها در ایران به صورت رفت و آمدی است. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که تعداد اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می کنند بسیار کم است، اما تعداد اتباع ایرانی در انگلستان بسیار زیاد است و لذا بازگشایی کامل بخش کنسولی در لندن برای ما از اولویت بیشتری برخوردار بوده است.