تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و وزارت نفت امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و وزارت نفت با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور و زنگنه وزیر نفت و محمد باقر قالیباف شهردار تهران امضا شد.

در این مراسم قالیباف شهردار تهران با بیان اینکه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها موضوع مهمی است و اگر به آن توجه شود دو سر برد است گفت: امروز مهمترین چالش کلانشهرها آلودگی هوا است و آلودگی هوا ریشه در مصرف سوخت و انرژی دارد اگر حمل و نقل روان داشته باشیم هم مردم نفع می بردند و هم مصرف انرژی کاهش پیدا می کند.

قالیباف اظهار داشت: اگر مساعدت و کمک لازم در حوزه حمل و نقل عمومی انجام شود در بحث ریلی متعهد می شوم ظرف 4 سال آینده ظرفیت مترو تهران را به سه برابر برسانیم.

قالیباف با بیان اینکه در دولت قبل، وزیر کشور قول مساعد برای همکاری در حل مشکلات حمل و نقل شهری داد گفت: ما از همه توان شهرداری استفاده کردیم اما دولت نه تنها در وسط راه هیچ کمکی به ما نکرد بلکه همان کمک های گذشته را قطع کرد.

زنگنه وزیر نفت در ادامه این مراسم اظهار داشت: در مورد شدت انرژی فقط نباید بحث قیمت ها را حل کرد بلکه باید روش های غیر قیمتی را اعمال کنیم و این مسئله تنها در حمل و نقل نیست بلکه در ساخت خودرو نیز این مشکل را داریم.

وی افزود: باید طوری خودرو تولید کنیم که مصرف کمی داشته باشد و آن موقع بنزین گران در کنار خودرو ارزان قرار گیرد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در این تفاهم نامه بین وزارت کشور و وزارت نفت جدی هستیم اظهار داشت: در حوزه شهری باید حرکت بزرگی شود و قالب کار بین متقابل است یعنی پول را بعد از نتیجه و نسبتی که حاصل شده است می دهیم و در صورت تحقق اهداف بازپرداخت خواهیم داشت.

وی گفت: حاضریم در مورد توسعه مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و بهبود وضعیت تاکسی ها همکاری لازم را انجام دهیم.

زنگنه افزود: قرار شده است آقای قالیباف تا آخر اردیبهشت ماه در خصوص ایجاد جایگاههای تک پمپی در کلانشهرها به ما گزارش ارائه کند.

در ادامه این جلسه قالیباف خطاب به زنگنه گفت: اگر قرار باشد اول ما خدمت ارائه کنیم بعد مابه ازای آن پول دریافت کنیم باید بگویم این کار نشدنی است. دولت باید حداقل طلب های قبلی خودش را در خصوص تهران پرداخت کند.

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه پیشنهاد کننده اصلی این تفاهم نامه زنگنه بوده است تصریح کرد: بحث هدفمندی یارانه ها باید منجر به کاهش شدت سوخت و انرژی شود. امیدواریم با انگیزه ای که وجود دارد همه به تعهدات خود پایبند باشند و این قرارداد منجر به بهبود وضعیت کنونی حمل و نقل شود.