اجرای طرح "سلامت و امید" ویژه غربالگری بیماریهای زنان در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع افزود: برنامه های طراحی شده ویژه این ایام از سوی جمعیت هلال احمر با اهدافی همچون تقویت نقش تربیتی زن در خانواده همراه با افزایش نقش مدیریتی زنان در سطوح بالای جامعه و تلاش جهت شناخت مسائل و مشکلات زنان در جامعه ، خانواده و محیط کار و نیز زمینه سازی جهت حضور موثر بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی در سطح جمعیت هلال احمرسراسر کشور اجرا می شود.

وی با اشاره به برنامه های شاخص این ایام گفت: در هفته بزرگداشت زن و مقام مادر جمعی از داوطلبان، جوانان ، امدادگران زن و کارکنان با حضور در سراهای سالمندان و منازل خانواده های معزز شهدا و شهدای امدادگر ، با آنان دیدار و دلجویی می کنند.

مدیرکل دفتر امور زنان و نهاد خانواده جمعیت هلال احمر با بیان اینکه یکی از ماموریت های مهم این دفتر، توجه به نقش تربیتی زنان و سهم اثرگذار آنان در ثبات و تحکیم بنیان خانواده است، گفت: به همین دلیل برگزاری کارگاه های آموزشی یک روزه با موضوعاتی نظیر زنان و مدیریت بحران، آشنایی با سبک زندگی اسلامی – ایرانی، چگونگی ایجاد حس امنیت و اعتماد در خانواده برای بانوان شاغل در چمعیت و عضو داوطلب، جوان و امدادگر به عنوان برنامه های همسو با این هدف اجرا می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در سطح ستاد و استانها ، برنامه هایی از قبیل برگزاری جشن بانوی عشق و امید، برپایی نمایشگاه و بازارچه خیریه با مشارکت اقشار مذکور به نفع نیازمندان، حضور پرشور و با صلابت آنان در نماز پرشکوه جمعه و همچنین برگزاری نشست دبیرکل جمعیت با شورای هم اندیشی زنان ستاد، نشست مدیران عامل و نمایندگان با بانوان شاغل در سازمانهای جمعیت و استانها به اجرا در می آید.