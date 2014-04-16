به گزارش خبرنگار مهر، همایش برترین مربیان فوتبال ایران قرار است در روزهای 21 و 22 اردیبهشتماه سال جاری در هتل المپیک برگزار شود. طبق هماهنگیهای به عمل آمده، در این همایش 600 نفر از مربیان برتر فوتبال در دو بخش زنان و مردان که فاقد مجوز برای انجام کار مربیگری در باشگاهها و رقابتهای لیگ برتر هستند، با شرکت در کلاسهای دانش افزایی که مورد تایید فیفا و AFC است، در پایان دوره گواهینامه اخذ مجوز برای فعالیت در باشگاهها دریافت خواهند کرد.
محمد احسانی رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال درباره وضعیت دعوت الکس فرگوسن به این مراسم به خبرنگار مهر، گفت: ما هفته گذشته نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا زدیم و از آنها خواستیم این مساله را پیگیری کنند. همچنین از کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی هم خواستیم به واسطه دوستی صمیمی که با فرگوسن دارد به ما در دعوت از وی به ایران کمک کند.
وی افزود: با این حال کیروش روز دوشنبه و قبل از سفر تیم ملی به آفریقای جنوبی به ما اعلام کرد که تلفن همراه فرگوسن خاموش بوده و وی نتوانسته با سرمربی پیشین منچستریونایتد صحبت کند.
رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در ادامه تاکید کرد: ما دعوت فرگوسن را پیگیری میکنیم. از لحاظ زمانی هم برای صدور ویزای وی مشکلی نداریم چون فیفا میتواند یک روزه برای فرگوسن ویزا صادر کند.
به گفته احسانی تاکنون فقط حضور جان اووه رئیس کمیته آموزش فوتبال باشگاه هامبورگ و یکی از مدرسان یوفا در همایش برترین مربیان فوتبال ایران قطعی شده است.
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