به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در نماز جمعه این هفته چناران، با تشریح مسیر تقواورزی، ولایت و محبت به اهل‌بیت را راه دستیابی به طهارت فطری و بصیرت دانست.

امام جمعه چناران با اشاره به نقش زیرساختی مساجد در تأسیس جامعه اسلامی، وحدت بین مردم و دولت را کلید پیروزی در دوران معاصر دانست.

وی گفتمان ایران قوی را یک نظریه حکمرانی جامع معرفی کرد و افزود: دولت و ملت در این مسیر مکمل یکدیگرند لذا دولتی که عدالت‌خواه باشد و ملتی که مطالبه‌گر و پاسدار باشد، منجر به پایداری نظام خواهد شد.

بخیتاری بر ضرورت تزریق امید به جامعه و تلاش مضاعف مسئولان برای حل گره‌های معیشتی تأکید کرد و هشدار داد: دشمن، سفره مردم را هدف قرار داده لذا اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات است.

امام جمعه چناران بیان کرد: مردم هوشیار و بصیر ایران، هرگونه تلاش برای ایجاد ناامیدی یا اغتشاش را با تکیه بر اتحاد ملی در خیابانها و میادین شکست خواهند داد.