به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه این روزها دیدارهای پلی‌آف لیگ دسته اول و لیگ برتر برای معرفی آخرین تیم لیگ چهاردهم هیجانات این رقابتها را به اوج رسانده، قرار است پس از سال‌ها با برگزاری رقابتی بین دو تیم صدرنشین گروه‌های دوگانه لیگ دسته اول، قهرمان این مسابقات مشخص شود.

البته طبق تصمیم مسئولان سازمان لیگ، قهرمان لیگ دسته اول در یک بازی معرفی می‌شود، دیداری که پس از انجام مراسم قرعه‌کشی در شهر مسجد سلیمان برگزار خواهد شد. همچنین با اعلام کمیته مسابقات مقرر شد این بازی در صورت تساوی 2 تیم در وقت قانونی، وقت اضافی نداشته باشد و برنده بازی در ضربات پنالتی مشخص شود.

پدیده مشهد که در رقابتی نزدیک با تیم سیاه جامگان مشهد با 46 امتیاز به عنوان تیم نخست گروه "الف" راهی لیگ برتر شد، در این مسابقه میهمان نفت مسجد سلیمانی است که با 43 امتیاز و در رقابتی نزدیک با تیم پیکان به عنوان تیم برتر گروه "ب" به لیگ چهاردهم صعود کرد.

از نظر جدولی پدیده بهترین تیم مرحله گروهی لیگ دسته اول و حتی اگر در این بازی هم شکست بخورد، تا توجه به تفاضل گل 17+ برابر 9+ نفت مسجد سلیمان، از نظر آماری باز هم عنوان برترین تیم این مرحله را به خود اختصاص می‌دهد.

شاگردان امیر میثاقیان اما اگر در این بازی برابر مردان میزبان بهروز مکوندی به پیروزی برسند، قهرمانی مقتدرانه‌ای در لیگ دسته اول داشته و با نتیجه‌ای خوب خود را آماده حضور در لیگ برتر فصل آینده خواهد کرد.

البته هواداران تیم نفت مسجد سلیمان هم که چند روز پیش جشن باشکوهی برای صعود این تیم به لیگ دسته اول را در ورزشگاه شهید بهنام محمودی برگزار کردند، امیدوارند تیم شهرشان با پیروزی در این مسابقه و قهرمانی در لیگ دسته اول، زمینه‌ برگزاری جشنی دیگر را در این مسابقات فراهم کند.

برنامه فینال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 25/01/93

* نفت مسجد سلیمان - پدیده مشهد، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهنام محمودی