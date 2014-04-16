تیم والیبال متین ورامین قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مانیل فیلیپین برگزار شد که طی آن تیم متین ورامین برابر الریان قطر به برتری 3 بر یک دست یافت و به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.

نماینده ایران ست نخست این بازی را 25 بر 19 واگذار کرد ولی در سه ست دیگر به ترتیب با نتایج 25 بر 17، 26 بر 24 و 25 بر 16 بر مقابل حریف خود برنده شد و جام را بالای سر برد. کریستین ساوانی کاپیتان تیم ملی ایتالیا در این بازی برای الریان قطر بازی کرد ولی به تنهایی نتوانست مقابل بازیکنان متین کار خاصی انجام دهد.

در بازی رده‌بندی این مسابقات تیم بایک موتور چین برابر نماینده قزاقستان در سه ست متوالی برنده شد و به مقام سوم دست یافت.