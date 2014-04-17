مردمی کردن اقتصاد از الزامات اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علوی مقدم ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که در سالن ارشاد برگزار شد اظهار کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه شود بحث اقتصاد مقاومتی است.

مدیر کل دفتر شهر و روستا خراسان رضوی افزود: ارکان اقتصاد مقاومتی ارکان بسیار مهمی است که در راس آن مدیریت مصرف قرار گرفته است.

علوی مقدم بیان کرد: اگر امروز ما در مجموعه مصرف هزینه های دستگاههای خودمان داریم مدیریت نداشته باشیم قطعا با مشلاتی که وجود دارد و اعتبارات محدودی که هست پاسخگوی نیازهای ما نخواهد بود.

وی افزود: نکته دومی که باید به آن توجه شود و از ارکان اقتصاد مقاومتی بحث حمایت از تولیدات داخلی است چراکه اگر در تمام دنیا اگر رشد و توسعه ای وجود دارد استارت آن از روزی خورده است که ورود کالاهای غیرکشور خود را قطع و از مجموعه تولیدات داخلی خود استفاده کردند.

مدیر کل دفتر شهر و روستا خراسان رضوی گفت: نکته سوم استفاده حداکثری از زمان و منابع است که زمان از موضوعات بسیار مهمی است که متاسفانه در سیستم ما بسیار کمتر از زمان استفاده می شود.

علوی مقدم افزود: نکته بعدی حرکت براساس برنامه است ما دچار روزمرگی هستیم و باید از این حالت خارج و سعس کنیم برنامه محور باشیم و اعضای شورای شهر باید به برنامه های کوتاه و میان و بلندمت توجه جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: امروز برای اینکه بتوانیم از پیچ و خم گرفتاریهای که غرب در موضوع اقتصاد برای ما پیش آورده به سلامت عبور کنیم باید برنامه هایمان برنامه هایی باشد که با مقتضیات زمان و تخصص و توان موجود در شهر و شهرستان وجود دارد تنظیم شود لذا حرکت براساس برنامه جزئ موضوعات بسیار مهم است.

مدیر کل دفتر شهر و روستا خراسان رضوی گفت: در کنار این ارکان یک سری الزاماتی هست که باید به آنها توجه شود و نکته اصلی و اساسی آن مردمی کردن اقتصاد است، ما باید از اقتصاد دولتی پرهیز کنیم اقتصاد باید توسط مردم به چرخش بیفتد و دست مردم باشد.

علوی مقدم افزود: تجربه ثابت کرده که در سالهای پس از پیروزی انقلاب، هر کاری که به دست مردم افتاده و انجام شده به نحو احسنت مدیریت شده است، لذا در موضوع اقتصاد مقام معظم رهبری اشاره دقیقی دارند که اقتصاد باید مردمی شود.

وی در مورد توجه به سیاستهای اصل 44 و بخش خصوصی گفت: ما باید از شعاری برخورد کردن با بخش خصوصی پرهیز کنیم واقعا بخش خصوصی آماده فعالیت است و ما باید زیرساخت آن را در موسسات دولتی و نیمه دولتی فراهم کنیم تا اجازه دهیم که بخش خصوصی به صورت واقعی و اجرایی خود را نشان دهد.

مدیر کل دفتر شهر و روستا خراسان رضوی در مورد توجه به صنایع دانش بنیان نیز گفت: امروز یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی رشد و توسعه صنایع دانش بنیان است به طوریکه ما در رتبه های پنج رده اول قرار داریم و آنچه که امروز غرب را دچار ترس و واهمه کرده پیشرفتهایی است که در این بخش اتفاق افتاده، لذا الزامات اقتصاد مقاومتی جزئ موضوعات مهم است.

علوی مقدم افزود: نکته بعدی کاهش وابستگی به نفت است نیاز به جا مانده از دوره ستمشاهی فروش نفت و استفاده از این منبع حیاتی در کوتاه مدت بوده به معنی دیگر ما تاکنون خام فروشی کرده ایم، لذا باید از این موضوع گذر کرد.

وی گفت: ما باید چرخه اقتصاد خود را براساس کشاورزی، براساس موضوعات فنی و اجرایی فراهم کنیم و از اتکائ به نفت که برای آیندگان ممکن است این سوال پیش بیاید که ما بدون تلاش قدم برداشته ایم.

مدیر کل دفتر شهر و روستا خراسان رضوی اظهار کرد: باید از تنبلی دوری کرده و فضای خدمت رسانی به مردم را فراهم کنیم.