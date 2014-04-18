نمایش سامانه راداری آرش در رژه ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا در حاشیه مراسم رژه 29 فروردین در جمع خبرنگاران از استفاده از سامانه راداری آرش ، سامانه شبیه ساز موشک غفار و سامانه متحرک سازی پرتاب کننده موشک پوش و قادر در رژه 29 فروردین خبر داد و گفت: سامانه راداری آرش یک سامانه برد بلند بومی است و تقویت کننده استراتژی این قرارگاه در باند های فرکانسی یو اچ اف، وی اچ اف و اچ اف است و علاوه بر برد بلند از قابلیت دفاع و جنگ الکترونیک بسیار خوبی برخوردار است.

امیر اسماعیلی در خصوص سامانه شبیه ساز غفار نیز گفت: این سامانه توانمند تمام شبیه سازی های عملیاتی را انجام خواهد داد و برابر تهدیدات می تواند به نیروهای جوان آموزش دهد که در صحنه عملی چگونه عمل کنند در گذشته برای آمزوش لازم بود یک سامانه عملیاتی از مدار خارج می شد در حالیکه با این شبیه ساز مراحل آموزش بدون از خارج کردن سامانه های عملیاتی انجام می شود.

وی افزود: پروژه متحرک سازی پرتاب کننده موشک پوش و قادر هم امسال برای اولین بار در رژه 29 فروردین به نمایش گذاشته خواهد شد و این دو سامانه توانایی تحرک و چالاکی بیشتر برای پدافند هوایی به همراه خواهد داشت.