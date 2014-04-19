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۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۹:۳۶

سیاستمدار لبنانی:

رژیم اسرائیل نمونه ای از تروریسم بین المللی است

رژیم اسرائیل نمونه ای از تروریسم بین المللی است

یکی از سیاستمداران لبنانی با اشاره به حمایت رژیم صهیونیستی از تروریستها در سوریه و لبنان این رژیم را تروریست پرور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، علی قانصو گفت: اسرائیل نمونه ای از تروریسم بین المللی و الگوی تروریسم،و حامی آن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق همپیمانان غربی و برخی اعراب است که جنگی تمام عیار ضد سوریه برای حذف نقش آن در حمایت از مقاومت به راه انداخته اند و در ورای تروریسم در عراق و لبنان قرار دارند.

این سیاستمدار لبنانی خواستار تشکیل جبهه مقابله با تروریسم ضد لبنان و پایبندی به معادله ارتش،ملت و مقاومت که حامی کشور و ضامن استقرار آن است شد.

قانصو از دولت لبنان خواست که در راستای برقراری ثبات و اعطای حقوق لبنانی ها تلاش کند.

وی افزود: لبنان به رئیس جمهوری که شبهه ای درباره آن وجود نداشته باشد و دستانش به خون لبنانی ها آغشته نشده باشد نیاز دارد.

کد مطلب 2274051

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