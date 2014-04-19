رژیم اسرائیل نمونه ای از تروریسم بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، علی قانصو گفت: اسرائیل نمونه ای از تروریسم بین المللی و الگوی تروریسم،و حامی آن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق همپیمانان غربی و برخی اعراب است که جنگی تمام عیار ضد سوریه برای حذف نقش آن در حمایت از مقاومت به راه انداخته اند و در ورای تروریسم در عراق و لبنان قرار دارند.

این سیاستمدار لبنانی خواستار تشکیل جبهه مقابله با تروریسم ضد لبنان و پایبندی به معادله ارتش،ملت و مقاومت که حامی کشور و ضامن استقرار آن است شد.

قانصو از دولت لبنان خواست که در راستای برقراری ثبات و اعطای حقوق لبنانی ها تلاش کند.

وی افزود: لبنان به رئیس جمهوری که شبهه ای درباره آن وجود نداشته باشد و دستانش به خون لبنانی ها آغشته نشده باشد نیاز دارد.