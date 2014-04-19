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۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۲۱:۲۷

بابایی کارنامی:

292 میلیارد تومان سرمایه درگردش واحدهای تولیدی در مازندران درنظر گرفته شد

292 میلیارد تومان سرمایه درگردش واحدهای تولیدی در مازندران درنظر گرفته شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: :امسال 292 میلیارد تومان جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال استان در نظر گرفته شده است .

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه شنبه در اولین جلسه کارگروه اشتغال  و سرمایه گذاری مازندران،از ارائه بسته سیاستی اجرایی توسعه اشتغال پایدار دولت به استانها خبر داد و گفت: سه محور توسعه اشتغال استان، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات است.

بابایی با اشاره به تشکیل کارگروه ساماندهی اشتغال روستایی افزود : این کارگروه در روستاهای استان و با مدیریت امورروستایی استانداری تشکیل می شود.

مدیر کل تعاون  کار و رفاه اجتماعی از ساماندهی و هماهنگی بر اشتغال نهادهای  غیر دولتی از ردیف بودجه ای سال 93 با هماهنگی بانک مرکزی  خبر داد.

وی تصریح کرد امسال برای 10 هزار نفر در طرح کارورزی در رشته های مختلف  برنامه ریزی شده و همچنین 4 میلیارد تومان نیز برای طرحهای مشاغل خانگی استان در سال 92 پرداخت شده است

بابایی، مهمترین موضوعات  بسته های  اجرایی اشتغال را  ساماندهی منابع مالی تامینی بنگاههای اقتصادی ،حمایت و پشتیبانی مشاغل خانگی ،  ساماندهی اشتغال روستاها، توسعه گردشگری  ،ساماندهی واحدهای تولیدی خرد  را پیرامون بسته های مشارکتی استان و ابلاغ به بانکهای عامل  برشمرد .

بابایی همچنین توجه به اقتصاد دانش بنیان را با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضروری برشمرد و افزود : رابطه دانشگاه ،صنعت ،دولت در توسعه اقتصاد دانش بنیان با محوریت مراکز رشد و پارکهای علم  و فن اوری  در راس سند قرا دارد.

کد مطلب 2274094

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