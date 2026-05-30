نگرانی از تعطیلی مشاغل اینترنتی؛ بانک ها حمایت کنتد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان مازندران، با تشریح فشارهای ناشی از محدودیت درآمدهای نفتی و تمرکز دولت بر تأمین کالاهای اساسی، گفت: در این شرایط، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد که وابستگی کامل به اینترنت داشتند، دچار آسیب شدید شده‌اند.

وی افزود: فضای مجازی و فناوری اطلاعات امروز به اکسیژن حیاتی برای اشتغال جوانان و مشاغل نوین تبدیل شده، اما متأسفانه واحدهای خرد بدون پشتوانه مالی بزرگ، در ماه‌های اخیر با تهدید واقعی مواجه اند.

استاندار مازندران با بیان اینکه این حوزه به صورت غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر را درگیر کرده، هشدار داد: عدم حمایت هدفمند از این مشاغل، می‌تواند زنجیره‌ای از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی را رقم بزند.

یونسی رستمی با تأکید بر نقش حیاتی بانک‌ها در مهار این بحران، دستور تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان بانک‌های استان را صادر کرد و گفت: این کارگروه موظف است با رویکردی علمی و عملیاتی، میزان تسهیلات، فرآیند حمایت و نحوه خدمات‌رسانی به واحدهای آسیب‌دیده را با فوریت بررسی و اجرایی کند.

مقام عالی دولت در مازندران در پایان تصریح کرد: سلامت اقتصادی پیش‌نیاز توسعه پایدار است و از شبکه بانکی انتظار می‌رود با درک شرایط جنگ اقتصادی، از تعطیلی این کسب‌وکارها جلوگیری کرده و زمینه رونق دوباره آن‌ها را فراهم آورد.