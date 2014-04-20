یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی/حمله شهرک نشینان به فلسطینیها در نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه هتاکیهای خود به مسجد الاقصی برای پراکنده کردن نمازگزاران به استفاده از گاز اشک آور و بمبهای صوتی روی آوردند.

به گزارش منابع محلی، نظامیان رژیم اشغالگر قدس ضمن یورش به مسجد الاقصی از طریق یکی از ورودیهای این مسجد، با پرتاب نارنجک و مواد آتش زا به داخل مسجد خسارتهایی را به آن وارد کردند.

الیوم السابع نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد در جریان یورش شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به مرقد "حضرت یوسف" در نابلس واقع در کرانه باختری درگیریهایی میان فلسطینیها و شهرک نشینان صهیونیست رخ داد که با دخالت نظامیان رژیم صهیونیستی به خشونت کشیده شد.

بر اساس آخرین گزارشها در جریان این درگیریها، دو نظامی صهیونیست زخمی و 40 فلسطینی هم بازداشت شدند.