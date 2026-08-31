https://mehrnews.com/x3cWQV ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6933691 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹ تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و چهارمین شب پایداری و مقاومت چرام-تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و چهارمین شب پایداری و مقاومت برگزار شد. دریافت 55 MB کد مطلب 6933691 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد تجمع شبانه مردم گالیکش در حمایت از همبستگی ملی ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام جنگ رمضان تجمع مردمی
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