  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۰

۱۸۴ شب حماسه، عهد مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه ناگسستنی است

۱۸۴ شب حماسه، عهد مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه ناگسستنی است

اراک- در این ویدئو صد و هشتاد و چهارمین شب حماسه و عهد مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

دریافت 9 MB
کد مطلب 6933661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها