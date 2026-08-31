۱۸۴ شب حماسه، عهد مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه ناگسستنی است

اراک- در این ویدئو صد و هشتاد و چهارمین شب حماسه و عهد مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.