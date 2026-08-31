https://mehrnews.com/x3cWQj ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۰ کد مطلب 6933661 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۰ ۱۸۴ شب حماسه، عهد مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه ناگسستنی است اراک- در این ویدئو صد و هشتاد و چهارمین شب حماسه و عهد مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6933661 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید تجمع شبانه مردم گالیکش در حمایت از همبستگی ملی صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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