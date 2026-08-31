https://mehrnews.com/x3cWvX ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6932860 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱ حضور باشکوه مردم خمین در صد و هشتاد و چهارمین شب بیعت با رهبری خمین- در این ویدئو حضور باشکوه مردم خمین در صد و هشتاد و چهارمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6932860 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری تجمع شبانه مردم کلاله با تأکید بر وحدت و همدلی برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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