جزئیات فوت نیروی آبفا در حادثه ریزش ترانشه فاضلاب گچساران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای جزئیات حادثه منجر به فوت یکی از نیروهای این شرکت در گچساران را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: حادثه پس از پایان ساعت اداری و در جریان انجام عملیات مرتبط با یک پروژه پیمانکاری حوزه فاضلاب در محدوده محله سادات شهر گچساران رخ داده است.

بر اساس بررسی‌های اولیه، موضوع وجود تعدادی لوله در مسیر اجرای پروژه پیش از این از سوی پیمانکار مطرح و برای بررسی به واحدهای مرتبط ارجاع شده بود و پس از اعلام بلااستفاده بودن لوله‌های مذکور، عملیات اجرایی پروژه توسط پیمانکار ادامه یافت.

شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد مرحوم کرمی به دلیل برخورداری از تجربه و مهارت در حوزه لوله‌کشی، خارج از ساعات کاری شرکت نیز در این زمینه فعالیت داشت و پیمانکاران نیز از ظرفیت و توانمندی وی در ساعات شخصی استفاده می‌کردند.

مطابق گزارش‌های اولیه، حضور این همکار در محل حادثه نیز در همین چارچوب بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، در جریان اجرای عملیات و حذف لوله‌های مزاحم شبکه فاضلاب، بخشی از ترانشه دچار ریزش شد و این حادثه به فوت مرحوم کرمی انجامید.

شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد که جزئیات و ابعاد مختلف حادثه همچنان از سوی مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی است و اظهارنظر قطعی درباره علت حادثه یا عوامل مؤثر در وقوع آن، پس از اعلام نتایج رسمی مراجع کارشناسی و قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.

این شرکت همچنین خواستار پرهیز از گمانه‌زنی و انتشار مطالب تأییدنشده درباره این حادثه شد و اعلام کرد روایت‌های غیرمستند می‌تواند بر آلام خانواده داغدار مرحوم بیفزاید.

در ادامه اطلاعیه آمده است که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد دستور داده است تمامی ابعاد حادثه با قید فوریت و از طریق مراجع ذی‌صلاح بررسی شود و نتایج بررسی‌ها به صورت دقیق و شفاف پیگیری و اعلام شود.

شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه، به خانواده مرحوم کرمی، همکاران و بستگان وی تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.