افتتاح خانه ورزش ویژه بانوان در سرای محله نظام آباد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدحیدری با تأکید بر نقش بانوان در اجتماع و خانواده و همچنین لزوم ارتقای سطح سلامت آنها، افزود: به منظور دستیابی به نشاط اجتماعی خانواده ها که در گرو سلامت روحی و جسمی بانوان است، ترویج فرهنگ ورزش در میان زنان به عنوان یک امر ضروری باید در اولویت های کاری مدیران ورزش مناطق 22 گانه قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: به منظور توسعه فضاهای ورزشی برای بانوان و ایجاد فضایی مناسب برای ترغیب و تشویق آنها به ورزش کردن، همزمان با سالروز میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س)، خانه ورزش بانوان در سرای محله نظام آباد واقع در ناحیه یک منطقه 7 افتتاح خواهد شد.

حیدری خاطرنشان کرد: این سالن ورزشی مجهز به کفپوش تاتامی برای انواع ورزش های رزمی، ایروبیک، بدنسازی و ... است.

مدیر اداره ورزش منطقه همچنین اظهار داشت: امیدوارم با تلاش مدیران و مسئولان منطقه و شهروندان بتوانیم در جهت توسعه هر چه بیشتر فضاهای ورزشی برای تمامی اقشار به ویژه بانوان گام برداریم.

