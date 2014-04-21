سقوط بهمن در اورست برنامه شبکه دیسکاوری را مختل کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، شبکه دیسکاوری بعد از وقوع بهمنی که باعث از دست رفتن جان 13 کوهنورد در حال صعود از اورست شد، پرش زنده از این قله را لغو کرد.

در بیانیه‌ای که از سوی این شبکه منتشر شد، اعلام شده است: با توجه به تراژدی باورنکردنی روز جمعه در قله اورست و به دلیل احترام به خانواده‌های افرادی که جان خود را از دست دادند، شبکه دیسکاوری برنامه تهیه و پخش پرش زنده از اورست را ادامه نخواهد داد. افکار و دعاهای ما برای تمامی جامعه شرپا است.

در این برنامه زنده قرار بود جوبی اوگوین در حالی که به خود دوربین وصل کرده است، از قله اورست سقوطی آزاد داشته باشد. قرار بود ویلی گایست از برنامه تودی شو شبکه ان‌بی‌سی میزبان این مستند ویژه باشد. این شبکه برای معرفی و در استقبال از این برنامه تا پنج شب قبل، برنامه‌های ویژه‌ای با موضوع اورست تدارک دیده بود.

روز یکشنبه، مسئولان نپال به طور موقت بالا رفتن از قله اورست را ممنوع کردند. این در حالی بود که تیم‌های جستجو به دنبال سه شرپایی (راهنما) می‌گشتند که در مرگبارترین بهمن بر روی بلندترین قله جهان که باعث مرگ 13 نفر شد گم شده بودند. بخشی از مسیر ترسناک آبشار یخی کومبو که گذرگاهی است که گروهی از راهنماها روز جمعه در آن دچار بهمن شدند، کاملا فرو ریخته و قبل از اینکه عبور دوباره از این مسیر میسر شود باید مسیری جدید ایجاد شود و طناب‌های محکم و نردبان‌های آلومینیومی در مسیر نصب شود.

برنامه «پرش زنده اورست» قرار بود جدیدترین پروژه در میان مجموعه‌ای از برنامه های زنده جسورانه‌ای باشد که ثابت شده همیشه بینندگان زیادی را به خود جلب می‌کنند. شبکه دیسکاوری که همواره از برنامه‌های مستند و زنده استقبال کرده است، به تازگی اعلام کرده که قصد دارد با نیک والندا همکاری کند تا ادامه برنامه راه رفتن روی طناب بر روی گرند کنیون را ادامه دهند. والندا اواخر امسال قرار است در برنامه‌ای ویژه با نام «آسمان خراش زنده با نیک والندا» از روی طناب بر فراز یک آسمانخراش راه برود.