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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۳۰

بیشترین رشد شاخص بورس در سال 93 ثبت شد

بیشترین رشد شاخص بورس در سال 93 ثبت شد

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص 875 واحد رشد کرد و بیشترین رشد شاخص در سال 93 را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در اولین روز اردیبهشت ماه 875 واحد افزایش یافت و به کانال 75 هزار واحد بازگشت. 

شاخص کل بورس امروز در رقم 75 هزار و 35 واحد ایستاد، این در حالی است که دیروز شاخص در رقم 74 هزار و 160 واحد متوقف شده بود.

امروز تعداد 505 ميليون سهم به ارزش بيش از 1هزارو 574 ميليارد ريال در 55 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت. 

شاخص بازار اول با 797 واحد افزايش به رقم 56 هزارو 143 واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم  با 914 واحد افزايش عدد 142 هزارو 215 واحد را تجربه کرد.

 

کد مطلب 2275398

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