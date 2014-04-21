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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۴۵

والیبال زنان باشگاه‌های آسیا؛

نخستین برد نماینده ایران برابر ویتنام به دست آمد

نخستین برد نماینده ایران برابر ویتنام به دست آمد

نماینده ایران در سومین دیدار خود والیبال قهرمانی بانوان باشگاه‌های آسیا برابر حریف ویتنامی به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال بانوان متین ایران در ادامه رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا مقابل تیم "تانگ تین بانک" ویتنام  قرار گرفت و با نتیجه 3 بر 2 با امتیازهای 25 بر 23، 16 بر 25، 25 بر 21، 25 بر 15 و 15 بر 9 پیروز میدان شد.

در این دیدار شاگردان سیما صدیقی مسابقه را با ترکیب شبنم علیخانی،‌ مونا خواجه‌کلایی،‌ فرنوش شیخی(کاپیتان)،‌ شکوفه صفری،‌ نیلوفر حجتی(لیبرو)،‌ مائده برهانی و مهسا صابری آغاز کردند و در پایان دیداری نزدیک و فشرده نتیجه را به سود خود پایان دادند. بدین ترتیب تیم متین ورامین در دور مقدماتی عنوان سوم گروه A را کسب کرد.

نماینده ایران در مرحله بعد با دومین تیم گروه B دیدار می‌کند که برنامه آن متعاقبا اعلام می‌شود.

کد مطلب 2275531

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