پیام صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر از به توافق نرسیدن با مدیرعامل شرکت ترانه شرقی به عنوان تهیه‌کننده آلبوم‌ها و قطعات گروه موسیقی «آرین» خبر داد و گفت: بعد از این اتفاق تصمیم جمعی گرفتیم که تا اطلاع ثانوی فعالیت‌های این گروه را به حالت تعلیق درآوریم. البته در جلسه‌های متعددی که با اعضای گروه آریان داشتیم بنا بر این شد که من به عنوان نماینده گروه برای مذاکره با آقای رجب‌پور مدیرعامل شرکت ترانه شرقی معرفی شوم که متاسفانه در جلساتی که با وی داشتم به جمع‌بندی درست، منطقی و اصولی دست پیدا نکردیم و بر همین اساس فعلا فعالیتی در این حوزه نخواهیم داشت.

وی با اشاره به محتوای جلسات برگزار شده با تهیه‌کننده آلبوم‌های گروه آریان تصریح کرد: استقلال کاری گروه آریان، انتشار نیافتن آلبوم آریان 5 به دلیل کهنه شدن فضای آثار و تنظیم ها از جمله مباحث مهمی بود که در جلسه با آقای رجب پور با وی در میان گذاشتیم. مدیرعامل شرکت ترانه شرقی هم رقمی را برای تحقق این خواسته ها از ما طلب کردند که به هیچ عنوان منطقی و قابل پرداخت نبود از این جهت تصمیم گرفتیم کارهایمان را به حالت تعلیق نگه داریم. فعلا در حال رایزنی و مذاکره با افرادی هستم که در صورت نهایی شدن مذاکرات در یک نشست خبری جزییات کارها و برنامه های آینده را اطلاع رسانی می کنیم.

یکی از دو خواننده گروه «آریان» خاطرنشان کرد: برای اینکه شعله گروه آریان را گرم نگه داریم و پاسخگوی مهر همیشگی طرفداران و علاقه مندان گروه باشیم من به همراه تعدادی دیگر از دوستانم در گروه «آریان» کار خود را ادامه می دهیم کما اینکه در روزهای بعد خبرهای خوبی از همکاری ام با مازیار فلاحی، کوشان حداد، شهاب اکبری، یاحا کاشانی و تعدادی دیگر از هنرمندان فعال موسیقی پاپ خواهید شنید.

صالحی در پایان گفت: با همکاری علیرضا طباطبایی و شراره فرنژاد دو نفر از اعضای گروه موسیقی آریان شعله گروه را گرم نگه داشته ایم و طی ماههای آینده آلبومی در خور شان و نام گروه «آریان» با همان سبک و سیاق تقدیم طرفداران می‌کنیم و امیدواریم چنین فعالیت‌هایی بتواند مورد پسند مخاطبان قرار گیرد البته چندی پیش نیز تک آهنگی را در بازار موسیقی منتشر کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد.

بر اساس این گزارش، خبرنگار مهر در تماس‌هایی که با مدیرعامل شرکت ترانه شرقی داشت موفق به صحبت با محسن رجب پور نشد اما با توجه به اهمیت موضوع مطرح شده گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر آماده انعکاس توضیحات تهیه‌کننده آلبوم های گروه آریان پیرامون این موضوع است.