گروه آریان در جشنواره فجر حضور ندارد/انتظار برای دریافت مجوز آلبوم

محسن رجب‌پور، مدیر برنامه‌های گروه آریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این گروه در جشنواره موسیقی فجر شرکت نمی کند، گفت: گروه آرین هنوز درگیر اخذ مجوز آلبوم هستند و به این دلیل هنوز برنامه اجرایی در تهران ندارند و در جشنواره موسیقی فجر شرکت نمی‌کنند.

وی افزود: برنامه ما توسعه اجرایی کنسرت‌هایمان در شهرستان‌هاست زیرا هنوز شهرستان‌ها قطعات پیشین گروه آرین را نشنیده‌اند و در این زمینه نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

رجب‌پور درباره مشکلات اخذ مجوز آلبوم گروه آرین اظهار کرد: گروه آرین مدت‌هاست که در صف دریافت مجوز است و به مشکلاتی در این زمینه برخوردیم که در حال رفع آن هستیم که بزودی این مشکلات حل خواهد شد و بعد از اینکه مجوز بگیریم برای کنسرت‌ها نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

