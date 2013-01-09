  1. هنر
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

رجب‌پور به مهر خبر داد:

گروه آریان در جشنواره فجر حضور ندارد/انتظار برای دریافت مجوز آلبوم

گروه آریان در جشنواره فجر حضور ندارد/انتظار برای دریافت مجوز آلبوم

مدیربرنامه‌های گروه آریان با بیان اینکه مدت‌هاست این گروه در صف دریافت مجوز برای آلبوم جدید خود قرار دارد، اعلام کرد که آریان در جشنواره موسیقی فجر حضور ندارد.

محسن رجب‌پور، مدیر برنامه‌های گروه آریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  این گروه در جشنواره موسیقی فجر شرکت نمی کند، گفت: گروه آرین هنوز درگیر اخذ مجوز آلبوم هستند و به این دلیل هنوز برنامه اجرایی در تهران ندارند و در جشنواره موسیقی فجر شرکت نمی‌کنند.

وی افزود: برنامه ما توسعه اجرایی کنسرت‌هایمان در شهرستان‌هاست زیرا هنوز شهرستان‌ها قطعات پیشین گروه آرین را نشنیده‌اند و در این زمینه نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

رجب‌پور درباره مشکلات اخذ مجوز آلبوم گروه آرین اظهار کرد: گروه آرین مدت‌هاست که در صف دریافت مجوز است و به مشکلاتی در این زمینه برخوردیم که در حال رفع آن هستیم که بزودی این مشکلات حل خواهد شد و بعد از اینکه مجوز بگیریم برای کنسرت‌ها نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
 

کد مطلب 1787114

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