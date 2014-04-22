40 درصد ایرانیها اضافه وزن دارند/ وقوع یک سوم مرگها در اثر بیماریهای قلبی و سرطانها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند در مراسم اعطای نشان امنیت و سلامت که روز سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اینکه سلامت و امنیت از دغدغه‌های جدی مردم و مسئولان در دنیا است، گفت: در کشور ما نیز اولویت این موارد و نگرانی از سلامت و امنیت آنها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه امنیت و سلامت متولیان متعددی دارند، گفت:‌ در ایران وزارت بهداشت به موجب اسناد بالادستی مسئولیت‌های بسیار جدی دارند بخصوص طبق سیاست‌های کنونی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری تولیت حوزه سلامت به وزارت بهداشت سپرده شده است.

دیناروند همچنین با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی منحصر به رفع آلودگی از فرآورده‌های غذایی نیست، گفت: با پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری و افزایش آگاهی مردم ابعاد دیگری در این حوزه حائز اهمیت است که وزارت بهداشت و سازمان غذا اکنون باید به این ابعاد توجه بیشتری داشته باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه بیش از یک سوم مرگ و میرها در اثر بیماری‌های قلبی، عروقی و سرطان رخ می‌دهد، گفت: این موارد عمدتا به شیوه زندگی و نوع تغذیه وابسته است.

وی تاکید کرد: تغییر شیوه زندگی و غذای مصرفی می تواند تاثیر زیادی در متوقف کردن سیر صعودی آمار مرگ و میر در این حوزه باشد.

دیناروند با اشاره به اینکه نزولی شدن این سیر در دنیا صورت گرفته است، گفت:‌ متاسفانه در ایران هنوز نتوانسته‌ایم این سیر صعودی را متوقف کنیم.

معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به سیاست‌های سلامت محور وزارت بهداشت گفت: اعطای نشان ایمنی و سلامت به مواد غذایی که در سال 86 توسط شورای عالی امنیت و سلامت غذایی مصوب شد در نظر دارد از غذاهایی که از لحاظ پاک بودن، سلامت و غیره استانداردهای لازم در آنها رعایت شده حمایت کند.

وی افزود: کاهش اسیدهای چرب و قند و شکر افزوده شده به مواد غذایی جزو اولویت‌های ماست که اگر بتوانیم آنها را به حد مطلوب برسانیم می‌توانیم از سیر صعودی بیماری‌های وابسته به سلامت غذا جلوگیری کنیم.

دیناروند تاکید کرد:‌ اعطای نشان ایمنی و سلامت در خدمت همین وظیفه است.