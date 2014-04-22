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۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

دستگیری عامل قتل در سفرخانه پس از 15 ماه زندگی مخفیانه

دستگیری عامل قتل در سفرخانه پس از 15 ماه زندگی مخفیانه

پسر جوان که در جریان درگیری در سفرخانه مرتکب قتل شده بود، پس از 15 ماه زندگی مخفیانه شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 6 بعدازظهر ششم بهمن سال 91 از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، یک فقره درگیری منجر به جنایت به کلانتری 122 دربند اعلام شد .

با حضور مأمورین کلانتری در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد که درگیری در یک سفره خانه سنتی واقع در منطقه دربند ، انتهای خیابان گلاب دره به وقوع پیوسته  که طی آن و در یک نزاع دسته جمعی ، تعدادی از افراد مورد اصابت چاقو قرار گرفته و در بین آنها جوانی 30 ساله به نام محسن به علت اصابت ضربه چاقو به ناحیه قلب فوت کرده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور جنایی ، پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات اولیه حکایت از آن داشت که مقتول ساکن یکی از استان های شمال غرب کشور است که برای دید و بازدید بستگان خود به تهران آمده و شب جنایت نیز به همراه آنها و کشیدن قلیان به سفرخانه ای در منطقه دربند مراجعه کرده است .

در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی افراد شرکت کننده در درگیری ، کارآگاهان اداره دهم اقدام به شناسایی و دستگیری این افراد کرده و در تحقیقات از آنها مشخص شد که قاتل فردی به نام ماجد . ق 31 ساله است . بلافاصله محل سکونت ماجد در منطقه لواسانات شناسایی ، در مراجعه به این محل مشخص شد که وی پس از ارتکاب جنایت ، از محل سکونت خود متواری شده است .

رسیدگی به پرونده برای دستگیری متهم همچنان در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشت تا سرانجام با انجام اقدامات و تحقیقات پلیسی ، مخفیگاه ماجد در شهرستان ساوه شناسایی شد . بلافاصله نیابت قضایی از مقام قضایی اخذ و متهم ساعت هفت عصر اول اردیبهشت امسال در مخفیگاهش دستگیر و به اداره دهم منتقل شد .

در تحقیقات اولیه از متهم مشخص شد که متهم در طول متواری بودن و برای مخفی ماندن هویتش ، از هویت جعلی امیر احتشامی استفاده می کرده که با وجود تمامی اقدامات از سوی کارآگاهان اداره دهم شناسایی و دستگیر شد .
متهم پس از دستگیری و انتقال به اداره دهم به ارتکاب جنایت اعتراف و در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت : " من مقتول را اصلا نمی شناختم . اختلاف و درگیری من با یکی از بستگان مقتول به نام هادی بود که شب حادثه به همراه یکدیگر به سفره خانه خانه آمده بودند . زمانیکه با هادی بر سر اختلاف خود در حال صحبت بودم ، ناگهان با یکدیگر درگیر شدیم و در آن زمان ، مقتول به هواداری هادی با من درگیر شد . من نیز در حالیکه مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودم ، در یک لحظه کنترل خود را از دست داده و با چاقویی که همراه خود داشتم ، چند نفر از جمله مقتول را با چاقو زده و از محل فرار کردم " .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : "با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است " .

کد مطلب 2276058

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