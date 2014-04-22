دستگیری عامل قتل در سفرخانه پس از 15 ماه زندگی مخفیانه

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 6 بعدازظهر ششم بهمن سال 91 از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، یک فقره درگیری منجر به جنایت به کلانتری 122 دربند اعلام شد .

با حضور مأمورین کلانتری در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد که درگیری در یک سفره خانه سنتی واقع در منطقه دربند ، انتهای خیابان گلاب دره به وقوع پیوسته که طی آن و در یک نزاع دسته جمعی ، تعدادی از افراد مورد اصابت چاقو قرار گرفته و در بین آنها جوانی 30 ساله به نام محسن به علت اصابت ضربه چاقو به ناحیه قلب فوت کرده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور جنایی ، پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات اولیه حکایت از آن داشت که مقتول ساکن یکی از استان های شمال غرب کشور است که برای دید و بازدید بستگان خود به تهران آمده و شب جنایت نیز به همراه آنها و کشیدن قلیان به سفرخانه ای در منطقه دربند مراجعه کرده است .

در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی افراد شرکت کننده در درگیری ، کارآگاهان اداره دهم اقدام به شناسایی و دستگیری این افراد کرده و در تحقیقات از آنها مشخص شد که قاتل فردی به نام ماجد . ق 31 ساله است . بلافاصله محل سکونت ماجد در منطقه لواسانات شناسایی ، در مراجعه به این محل مشخص شد که وی پس از ارتکاب جنایت ، از محل سکونت خود متواری شده است .

رسیدگی به پرونده برای دستگیری متهم همچنان در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشت تا سرانجام با انجام اقدامات و تحقیقات پلیسی ، مخفیگاه ماجد در شهرستان ساوه شناسایی شد . بلافاصله نیابت قضایی از مقام قضایی اخذ و متهم ساعت هفت عصر اول اردیبهشت امسال در مخفیگاهش دستگیر و به اداره دهم منتقل شد .

در تحقیقات اولیه از متهم مشخص شد که متهم در طول متواری بودن و برای مخفی ماندن هویتش ، از هویت جعلی امیر احتشامی استفاده می کرده که با وجود تمامی اقدامات از سوی کارآگاهان اداره دهم شناسایی و دستگیر شد .

متهم پس از دستگیری و انتقال به اداره دهم به ارتکاب جنایت اعتراف و در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت : " من مقتول را اصلا نمی شناختم . اختلاف و درگیری من با یکی از بستگان مقتول به نام هادی بود که شب حادثه به همراه یکدیگر به سفره خانه خانه آمده بودند . زمانیکه با هادی بر سر اختلاف خود در حال صحبت بودم ، ناگهان با یکدیگر درگیر شدیم و در آن زمان ، مقتول به هواداری هادی با من درگیر شد . من نیز در حالیکه مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودم ، در یک لحظه کنترل خود را از دست داده و با چاقویی که همراه خود داشتم ، چند نفر از جمله مقتول را با چاقو زده و از محل فرار کردم " .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : "با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است " .