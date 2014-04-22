50 درصد اعتکاف کنندگان 20 تا 30 ساله هستند/ جمعیت معتکفان هر سال 30 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه سنت حسنه اعتکاف به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی احیا شده و تجدید حیات پیدا کرده، گفت: امروز حضور مردم به‌ ویژه نسل جوان در اعتکاف قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. یادم هست قبل از انقلاب در مسجد امام حسن عسگری (ع) تعداد محدودی می آمدند و معتکف می شدند. خدا را شاکریم که به برکت انقلاب این مراسم بزرگ، امروز به صورت فراگیر در آمده است طوری که رهبر معظم انقلاب از آن به‌عنوان یکی از رویش‌های انقلاب یاد می‌کنند.



روحانی نژاد تصریح کرد: استقبال مردم از مراسم اعتکاف بسیار گسترده است، اما احکام شرعی اعتکاف از جمله این که اعتکاف باید در مساجد جامع برگزار شود، باعث شده است که برنامه ریزی برای شرکت جمعیتی بیشتر از این امکان پذیر نباشد به همین دلیل تعداد معتکفین در سالهای اخیر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفردر نوسان بوده است.



معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان یادآور شد: امیدوارم به برکت این جلسه هماهنگی های لازم به وجود بیاید و مراسم اعتکاف با شکوه هر چه تمام ترو با معنویت بیشتر در سراسر کشور برگزار شود. سال گذشته متاسفانه با کاهش معتکفین مواجه بودیم. سال ۹۱ حدودا ۷۰۶ هزار نفر درسراسر کشور معتکف شدند در حالی که در سال ۹۲ این تعداد به ۵۰۸ هزار نفر رسید دلیل این کاهش تلاقی مراسم اعتکاف با ایام انتخابات و امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها بود طوری که خیلی از دانش آموزان و دانشجویان نتوانستند در اعتکاف شرکت کنند. امسال هم تقریبا مراسم اعتکاف با ایام امتحانات تلاقی دارد البته شرایط نسبت به سال گذشته بهتر است که امیدواریم امسال با رشد جمعیت معتکفین مواجه باشیم.



وی اضافه کرد: ما کارهای مقدماتی مختلفی را ویژه اعتکاف در سراسر کشور انجام داده ایم. مدیران کل تبلیغات اسلامی استانها به‌عنوان مسئولان اعتکاف در سراسر کشور منصوب شدند که باید ستادهای را تشکیل بدهند و برنامه ریزی های لازم را برای اجرای مراسم اعتکاف در کشور انجام دهند. همچنین دو ابلاغیه در مورد اعتکاف به ادارات کل تبلیغات اسلامی فرستادیم که در آن ضمن بیان نکات ضعف و قدرت مراسم اعتکاف، پیشنهاداتی را ارائه دادیم. خوشبختانه با هماهنگی با موسسه تبیان امسال شبکه مجازی معتکفین هم خواهیم داشت که ثبت نام متقاضیان به صورت مجازی هم امکان پذیر شود.



روحانی نژاد با تاکید بر لزوم توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مداحان و همچنین منویات معظم له در مورد مراسم اعتکاف، گفت: ما اگر ظرفیت داشتیم به طور قطع آمار معتکفین بیش از یک میلیون نفر می‌شد اما مساجد از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند. همچنین ما طبق تاکید مقام معظم رهبری از اجرای برنامه های جنبی تا حد امکان پرهیز می‌کنیم تا خلوت معتکفین را به هم نزده باشیم.



وی تأکید کرد: در ۱۸ سال اخیری که اعتکاف در کشور در حال برگزاری است به طور تقریبی سالانه با ۳۰ در صد افزایش جمعیت معتکفین مواجه بوده ایم طوری که این آمار از ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر به بیش از ۵۰۸ هزار نفر در سال ۹۲ رسید که البته همان طور که گفتم در سال ۹۱ این آمار به بیش از ۷۰۶ هزار نفر هم رسید.

روحانی نژاد گفت: در سال ۹۲ بیش از ۷۲ درصد از معتکفان را بانوان تشکیل می دادند و بیش از ۲۷ درصد را آقایان که نسبت به سال ۹۱ حضور آقایان بیش از ۱۵ درصد کاهش داشته است. ۸ درصد از معتکفین در سال ۹۲ بی سواد، ۱۱ درصد سواد خواندن و نوشتن، ۱۸ درصد مدرک سوم راهنمایی، ۲۵ درصد مدرک دیپلم، ۲۰ درصد فوق دیپلم، ۱۳ درصد مدرک کارشناسی و ۵ درصد مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر داشته‌اند.



معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان در بخش دیگری از سخنانش به آمار شغلی معتکفین اشاره کرد و گفت: ۱۰ درصد از معتکفین کارمند، ۲۹ درصد طلبه، دانشجو و دانش آموز، ۹ درصد کارگرو کشاورز، ۵ درصد بازنشسته،۲۶ درصد خانه‌دار و ۲۱ درصد سایر گروه‌های شغلی بوده‌اند. امیدواریم شرایطی فراهم شود که کارمندان، دانشجویان و دانش آ»وزان مشکلی برای شرکت در مراسم اعتکاف نداشته باشند. همچنین ۱۸ درصد از معتکفین جزو گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال، ۲۵ درصد جزو گروه سنی ۲۰ تا ۲۵ سال، ۲۷ درصد جزو گروه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال، ۱۳ درصد جزو گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، و ۱۷ درصد بالاتر از ۴۰ سال بوده اند که نشان می دهد ۷۰ درصد معتکفان را جوانان تشکیل می دهند.



گفتنی است،نشست هم‌اندیشی سنت حسنه اعتکاف با حضور نمایندگانی از دستگاه‌ها و نهادهایی همچون وزارت کشور، وزارت بهداشت و درمان، ستاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت اجتماعی شهرداری تهران، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، شورای معارف صدا و سیما، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ستاد اعتکاف قم، اورژانس، آتش نشانی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، آستان قدس رضوی، حرم حضرت عبدالعظیم و آستان مقدسه حضرت معصومه (س) صبح امروز در سالن اجتماعات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان برگزار شد.



سازمان تبلیغات اسلامی متولی برگزاری مراسم اعتکاف در سراسر کشور است.