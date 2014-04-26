جلسه گذاشتیم تا مشکلات استقلال حل شود/ سرنخواستن ما دعواست!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از نشست امروز شنبه با مسئولان وزارت ورزش که با محور شرایط واگذاری استقلال برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: جلسه خوبی را برگزار کردیم که طی آن در مورد مسائل کلان باشگاه صحبت کردیم . آقای خادم هم پیشنهادات خوبی داشتند که امیدوارم با در نظر گرفتن همه شرایط بهترین تصمیم برای این باشگاه اتخاذ شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه در این جلسه پیرامون مسائل کلان باشگاه صحبت شد تاکید کرد: ما به دنبال بهترین راهکار و سازکارها برای بهتر شدن اوضاع استقلال هستیم که باید با همفکری وزارت ورزش به این مهم برسیم.

قلعه نویی در پاسخ به این پرسش که شما فصل بعد در استقلال خواهید ماند ؟ گفت: سرنخواستن ما دعواست!