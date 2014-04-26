تشکیل 8کمیته برگزاری سالگرد ارتحال امام(ره) درکهگیلویه و بویراحمد/ اعزام 4000نفر به مرقد امام

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی گفت: این کمیته ها از هم اکنون کار خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین آغاز کرده اند.

وی عنوان کرد: معرفی شخصیت والا و بی نظیر بنیانگذار انقلاب و برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های پر محتوا و تاثیرگذار از جمله مهمترین اهداف کاری این کمیته هاست.

وی اعزام زائران به مرقد امام را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد عنوان کرد و افزود: بیش از چهارهزار زائر از نقاط مختلف این استان توسط سپاه فتح استان به مرقد مطهر امام(ره) اعزام می شوند.

محمدی بیان داشت: این تعداد زائر در قالب 80دستگاه اتوبوس و بیش از 40دستگاه خودروی سبک 13 خرداد ماه به مرقد مطهر امام راحل (ره) اعزام می شوند.

وی از انجام برنامه ریزی های لازم در زمینه های حمل و نقل، اسکان، غذا و بهداشت زائران خبرداد و خواستار همکاری همه ادارات استان با سپاه فتح شد.

معاون استاندار همچنین بر مردمی کردن برنامه های ارتحال رهبر کبیر انقلاب تاکید کرد و افزود: مردم بانیان اصلی انقلاب هستند و باید برگزاری مراسم ملی و مذهبی نیز به خود مردم واگذار شود.

وی، امام خمینی(ره)را احیاگر اسلام ناب و فرهنگ نبوی در قرن حاضر دانست و بر ترویج بیش از پیش اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تاکید کرد.