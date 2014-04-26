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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۱۵

محمدی خبرداد:

تشکیل 8کمیته برگزاری سالگرد ارتحال امام(ره) درکهگیلویه و بویراحمد/ اعزام 4000نفر به مرقد امام

تشکیل 8کمیته برگزاری سالگرد ارتحال امام(ره) درکهگیلویه و بویراحمد/ اعزام 4000نفر به مرقد امام

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل هشت کمیته برای برگزاری باشکوه سالگرد ارتحال امام(ره) در این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی گفت: این کمیته ها از هم اکنون کار خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین آغاز کرده اند.

وی عنوان کرد: معرفی شخصیت والا و بی نظیر بنیانگذار انقلاب و برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های پر محتوا و تاثیرگذار از جمله مهمترین اهداف کاری این کمیته هاست.

وی اعزام زائران به مرقد امام را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد عنوان کرد و افزود:  بیش از چهارهزار زائر از نقاط مختلف این استان توسط سپاه فتح استان به مرقد مطهر امام(ره) اعزام می شوند.

محمدی بیان داشت: این تعداد زائر در قالب 80دستگاه اتوبوس و بیش از 40دستگاه خودروی سبک 13 خرداد ماه به مرقد مطهر امام راحل (ره) اعزام می شوند.

وی از انجام برنامه ریزی های لازم در زمینه های حمل و نقل، اسکان، غذا و بهداشت زائران خبرداد و خواستار همکاری همه ادارات استان با سپاه فتح شد.

معاون استاندار همچنین بر مردمی کردن برنامه های ارتحال رهبر کبیر انقلاب تاکید کرد و افزود: مردم بانیان اصلی انقلاب هستند و باید برگزاری مراسم ملی و مذهبی نیز به خود مردم واگذار شود.

وی، امام خمینی(ره)را احیاگر اسلام ناب و فرهنگ نبوی در قرن حاضر دانست و بر ترویج بیش از پیش اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تاکید کرد.

 

کد مطلب 2278756

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