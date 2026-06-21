زمینه حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع امام شهید امت فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی مراسم تشییع امام شهید امت در استان، با اشاره به اهمیت برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، اظهار کرد: امروز یک تکلیف دینی، شرعی و قانونی بر عهده همه دستگاهها قرار دارد تا متناسب با شأن و جایگاه این امام عزیز، برنامهریزی لازم برای حضور گسترده مردم انجام شود.
وی افزود: بدون تردید این حضور مردمی، نمادی از اقتدار ملت ایران خواهد بود و بازتاب آن در سطح منطقهای و جهانی مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در روند اعزام زائران، تصریح کرد: تمامی افرادی که در این مسیر تردد میکنند باید نسبت به رعایت مسائل امنیتی توجیه شوند و تمهیدات لازم در حوزه حملونقل، اسکان و سایر نیازمندیهای مرتبط پیشبینی شود.
محمدی با اشاره به لزوم احصای ظرفیتهای اعزام از شهرستانهای مختلف استان، بیان کرد: تعداد اتوبوسها، میزان ثبتنام افراد و نیازمندیهای موجود باید بهصورت دقیق مشخص و برنامهریزی لازم برای ارائه خدمات انجام شود.
وی بیان کرد: لازم است درباره نحوه حضور زائران در شهرهای مقصد از جمله تهران، قم و مشهد مقدس تصمیمگیری شود و مشخص گردد که کاروانها بهصورت زنجیرهای در این مناطق حضور پیدا کنند یا برنامهریزی دیگری برای این منظور انجام شود.
محمدی همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاهیان تأکید کرد و گفت: بر اساس تأکیدات انجامشده، دانشگاهیان باید در این حوزه نقشآفرینی فعالی داشته باشند و از ظرفیت اساتید و دانشجویان برای مشارکت در این مراسم استفاده شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان با قدردانی از حضور مسئولان و اعضای حاضر در نشست، خواستار ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای دستگاههای مختلف برای اتخاذ تصمیمات نهایی و اجرای هرچه بهتر برنامههای پیشبینیشده شد.
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