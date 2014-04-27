اطلاع رسانی به مردم باعث کاهش فعالیت غیرمجاز عطاری ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضاحقیقت شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عطاران زمانی حکمیان جامعه بودند، افزود: متاسفانه امروزه عطاری ها فضای مسمومی هستند.

وی اظهار داشت: عطاری‌ها در واقع فروشگاه محسوب شده و در صورتی که اقدامات غیر قانونی انجام دهند این دانشگاه برخورد جدی با آنها خواهد داشت.

مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: عطاری ها مجوز فعالیت خود را از مجمع امور صنفی می‌گیرند و در این میان اصناف هم باید نظارت لازم ازاین عطاری ها را داشته باشد.



حقیقت عرضه محصولات دست‌ساز را از کارهای عطاری ها غیر مجاز دانست و افزود: این داروها ترکیبات مجهول دارند و در این میان در صورت مشاهده شدن در عطاری‌ها دانشگاه علوم پزشکی برخورد جدی می کند و مانع فعالیت آنها می شود.

وی گفت: از اواسط سال گذشته این دانشگاه نظارت ضربتی خود از عطاری ها را دارد و در این میان 90 درصد ترکیبات دارویی برای درمان غیرمجاز است و همچنین این ترکیبات مواد مخدر روانگردان هم داشتند.



مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یادآور شد: کارشناسان دارویی دوره‌های خاص توجیهی را برای گردانندگان عطاری‌ها برگزار خواهند کرد و مقررات را برای آنها تکرار می‌کنند.



حقیقت گفت: تبلیغات شبکه های ماهواره ای این داروها باعث شده که مردم گرایش به خرید این داروهای غیر مجاز داشته باشند.



وی به بحث خود مراقبتی اشاره کرد و افزود: اگر این امر مهم در جامعه فرهنگ سازی شود بیماری ها تا حد زیادی در جامعه کاهش می باید.