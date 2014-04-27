امکان ارائه الگوی بومی پیشرفت (ضرورتها و الزامات نظری) بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از سلسله نشستهای اندیشه ورزی درباره مدل اسلامی ـ ایرانی پیشرفت که توسط انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود، نشست دوم به امکان ارائه الگوی بومی پیشرفت با بررسی ضرورتها و الزامات نظری با سخنرانی دکتر ابوالفضل پاسبانی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی ایران برگزار می شود.



اولین نشست با توجه به ضرورت و اهمیت رویکرد میان رشته ای در مطالعات پیرامون الگوی بومی پیشرفت، با موضوع بررسی اخلاق پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جامعه ایرانی با سخنرانی دکتر احد فرامرز قراملکی در سال گذشته برگزار شد.



کلیه این سلسله نشستها در محل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود و مجموعه سخنرانیهای نشستها در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.

این نشست سه شنبه 9 اردیبهشت از ساعت 17 در محل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می گردد و حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است.



دفتر انجمن علوم سیاسی ایران در خیابان انقلاب، خیابان لبافی نژاد، بین خیابان دانشگاه و فخررازی، پلاک 1، طبقه همکف واقع است.