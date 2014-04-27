به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از رقابتهای تکواندو کسب سهمیه المپیک که اوایل فروردین ماه در چین تایپه برگزار شد تنها محمد اصلانی و مهسا جدی موفق به کسب سهمیه المپیک شده بودند ،فدراسیون جهانی اعلام کرد که به دلیل انصراف یک تکواندو ، سهمیه های ایران افزایش یافته است.

در اين رقابتها 6 تکواندوکار از كشورمان حضور داشتند که مهسا جدی و محمد اصلانی دو تکواندوکاری بودند که جواز حضور در بازی‌های المپیک تابستانی را به خود اختصاص دادند. دراين بين دانيال صالحي مهر در وزن چهارم المپيك كه در رده هشتم اين وزن قرار گرفته بود از حضور در نانجينگ بازماند اما با انصراف يكي از تكواندوكاران حاضر در اين وزن، توانست سهميه المپيك را كسب كند.

محمدرضا زوار، سرمربي تيم تكواندوي جوانان در اين خصوص گفت: در مسابقات كسب سهميه كه در چين تايپه برگزار شد، صالحي مهر توانست نفر هشتم وزن 4 المپيك باشد اما به دليل اينكه كشور ميزبان براي حضور در اين وزن اعلام آمادگي كرده بود، آخرين نفر وزن چهارم از كسب سهميه بازماند. اما طي اعلامي كه به ما شده است يك تكواندوكار در اين وزن انصراف داده است و به همين دليل بازيكن ما بار ديگر بين نفرات اول تا هشتم قرار گرفت و بدين ترتيب سهميه المپيك را كسب كرد.

وي تصريح كرد: در بخش پسران اصلاني و صالحي مهر به عنوان نماينده ايران در المپيك حضور خواهند داشت و بايد از اين فرصت مجدد نهايت استفاده را ببريم. البته این دو با برنامه های ما در حال تمرین اختصاصی هستند تا با فراهم شدن شرایط تمرینات اردویی ، کار اصلی را آغاز کنیم.

گفتني است، رقابتهاي المپيك جوانان 26 تا 30 مردادماه به ميزباني نانجينگ چين برگزار خواهد شد.