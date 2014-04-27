به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دینش د سوزا فیلمساز آمریکایی پس از مستند «2016: آمریکای اوباما» اینبار به چند تن از متفکران برجسته لیبرال اجازه داده است تا نظراتشان را در مستند جدید مطرح کنند. این فیلمساز محافظهکار به هالیوود ریپورتر گفت که مستند جدید او که «آمریکا» نام دارد شامل سخنانی از آلن دورشوویتز، نوام چامسکی، بیل آیرز، مایکل اریک دایسون و چارلز تروخیلو خواهد بود.
د سوزا گفت: در مستند قبلی ما اجازه دادیم صدای رییسجمهور اوباما شنیده شود ولی با مستند «آمریکا» می خواهیم مستقیما صدای بعضی از بزرگترین منتقدان آمریکا را بشنویم. پاسخ محافظهکارانه به سخنان مهاجم همیشه این بوده است که آنها را ساکت نکنیم بلکه با دقت گوش کنیم، چیزی که گفته شده را در نظر بگیریم و سخنان بیشتری ارایه دهیم. من بسیار خشنود شدم که چند تن از روشنفکرترین و باهوشترین متفکران آمریکا موافقت کردند تا با من صحبت کنند.
د سوزا نام آن لیبرالهای شناخته شدهای را که درخواست او برای حضور در فیلم را رد کردند، فاش نکرد و از نظرات آنهایی که در فیلم شرکت کردند نیز چیزی نگفت. د سوزا در حال حاضر متهم به نقض قانونهای مالی مبارزات انتخاباتی است. اتهامات وارد شده به او مبنی بر این هستند که او از برخی افراد استفاده کرده تا بتواند بیشتر از آنچه از نظر قانونی ممکن است به کمپین انتخاباتی یکی از سناتورهای ایالات متحده کمک کند. دادگاه او روز نوزدهم ماه می آغاز می شود، با این حال او میگوید مشکلات قانونی اش، تاریخ اکران فیلم «آمریکا» را به تعویق نخواهند انداخت.
چندتن از چهره های شناخته شده از جمله سناتور تد کروز اهل تگزاس، میگویند که د سوزا به خاطر مستند «2016» مورد حمله آن دسته از عاملان سیاسی قرار گرفت که از نتیجه این فیلم که نگاهی غیرچاپلوسانه به اوباما داشت و از بسیاری از تصاویر و فایلهای صوتی رییس جمهور نیز استفاده کرد، راضی نیستند. این فیلم همچنین شامل مصاحبهای با جورج اوباما، برادر ناتنی رییس جمهور در کنیا بود.
در ویدیویی که توسط هالیوود ریپورتر از فیلم «آمریکا» به دست آمده است، تروخیلو – پروفسور دانشگاه نیومکزیکو و منتقد موضوع مهاجرت – نظرات برانگیزانندهای مطرح می کند. در فیلم، او از آمریکایی صحبت می کند که غالبا لاتین و اسپانیایی تبار خواهد بود و با مکزیک همپیمان می شود. تروخیلو همچنین به د سوزا میگوید که مهاجران مکزیکی علاقهای ندارند بچههایشان به بچههای سفیدپوستی تبدیل شوند که در مراکز خرید وقت میگذرانند و اضافه می کند من از چیزهایی که آمریکاییها دارند خوشم می آید. چه کسی خوشش نمی آید؟ اما من ضرورتا دوست ندارم بخشی از فرهنگشان باشم.
از دیگر متفکران حاضر در این فیلم نیز می توان به درشوویتز اشاره کرد که از مشهورترین وکلای کشور است. از موکلان او می توان مایک تایسون، پتی هرست و او جی سیمپسون را نام برد. وکالت او از کلاوس وون بولاو که متهم به قتل شده بود، به موضوع فیلم برنده اسکار سال 1990 یعنی «بخت برگشتگی» بدل شد. در آن فیلم ران سیلور فقید نقش درشوویتز را بازی کرد.
چامسکی، دانشمند و فیلسوف و استاد بازنشسته انستیتوی تکنولوژی ماساچوست، یکی از قابل ملاحظهترین متفکران آمریکایی است.
دایسون یک نویسنده، مجری رادیو، تلویزیون و دانشمند و پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون است اما احتمالا بحث برانگیزترین شخص در این میان آیرز باشد که در سال 1969 وتر آندرگراند را پایه گذاری کرد. این گروه که خود را انقلابی کمونیست نامیدند، در سال 1970 مرکز سازمان پلیس شهر نیویورک، ساختمان کنگره ایالات متحده در سال 1971 و پنتاگون را در سال 1972 بمب گذاری کردند. آیرز که پروفسور بازنشسته دانشگاه ایلینوی شیکاگو است، در سال 2008 و زمانی که مشخص شد او با اوباما، که در آن زمان برای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اش در تلاش بود، رابطه ای نزدیک دارد، به شهرتی جدید دست یافت. سارا پیلین نامزد معاون ریاست جمهوری جمهوریخواهان در جملهای معروف که اشاره به آیرز داشت، گفت که اوباما با تروریستها دوستی می کند.
مستند «2016: آمریکای اوباما» به کارگردانی دینش دسوزا و جان سالیوان سال پیش اکران شد و در اولین روز فروش خود همه را میخکوب کرد و حتی بالاتر از دیگر فیلمهای جدید داستانی هفته قرار گرفت. دسوزا به عنوان راوی و یکی از کارگردانهای این فیلم ضداوبامایی این سئوال را مطرح کرده بود که اگر باراک اوباما برای بار دوم رییس جمهور آمریکا شود، این کشور در سال 2016 چه وضعیتی خواهد داشت. وضعیتی که دسوزا پیشبینی میکرد اصلا خوشایند نبود.
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