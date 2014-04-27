۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۷

«سرزمین کهن» حتما امسال پخش می‌شود/ ساخت سریال با اقتباس از رمان مرادی‌کرمانی

مدیر کل طرح، برنامه و نظارت معاونت سیما پخش سریال «سرزمین کهن» را جزو تعهدات شبکه سه در سال 93 دانست و همچنین از اقتباس از رمان «زیر نور شمع» اثر هوشنگ مرادی کرمانی برای ساخت سریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعلام برنامه‌های نمایشی سیما در سال 93 امروز یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه با حضور سیدعباس فاطمی مدیر کل طرح، برنامه و نظارت معاونت سیما و اهالی رسانه برگزار شد.

فاطمی در این نشست درباره حواشی بوجود آمده درباره سریال «سرزمین کهن» ساخته کمال تبریزی عنوان کرد: سریال «سرزمین کهن» نیاز به تغییراتی جزیی دارد که قابل رفع است و باید مختصری دوبله در این سریال صورت بگیرد.

وی ادامه داد: کمال تبریزی کارگردان سریال «سرزمین کهن» هم‌اکنون درگیر یک کار سینمایی است و ما جلساتی با گروه داریم و منتظریم تا با خود کارگردان هم بتوانیم جلسه داشته باشیم و پیرامون این موضوع دور هم جمع شویم تا این مساله حل شود. به‌هرحال پخش این سریال جزو تعهدات شبکه سه در سال 93 قرار دارد.

مدیر کل طرح، برنامه و نظارت معاونت سیما با اشاره به اتفاقاتی که در زمان پخش اولین قسمت‌های این سریال افتاد، گفت: ما در صداوسیما سند داریم که از سال 84 بارها به تهیه‌کننده و کارگردان این اثر تذکر داده شده است که استفاده از شخصیت‌های منفی برای بختیاری‌ها حساسیت دارد، با این حال اصرار تهیه‌کننده و کارگردان در مورد استفاده از شخصیت‌های بختیاری و در ادامه استفاده گروه‌های سیاسی پشت‌پرده از یک موقعیت کوچک، باعث شد تا این اتفاق رخ دهد.

فاطمی از نگارش فیلمنامه سریال «زیر نور شمع» با اقتباس از رمان هوشنگ مرادی کرمانی خبر داد و گفت: این سریال هم اکنون توسط ابراهیم فروزش و مرادی کرمانی درحال نگارش است و قرار است برای شبکه اول سیما ساخته شود.

وی همچنین از ساخته شدن سریال «اسیر» به کارگردانی جمال شورجه برای هفته بسیج در شبکه یک سیما خبر داد.

 

 

 

