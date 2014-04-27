به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعلام برنامه‌های نمایشی سیما در سال 93 با حضور سیدعباس فاطمی مدیر کل طرح، برنامه و نظارت معاونت سیما و اهالی رسانه در سازمان صدا و سیما در حال برگزاری است.

فاطمی در این نشست درباره پخش سریال‌های ماه رمضان اعلام کرد: «مدینه» ساخته سیروس مقدم برای شبکه یک، «هفت سنگ» به کارگردانی علیرضا بذرافشان و «شمعدونی» ساخته سروش صحت از شبکه سه پخش می‌شود که «شمعدونی» هم اکنون در حال تدوین است و «جاده قدیم» بهرام بهرامیان که هم اکنون در حال تصویربرداری است برای پخش در ماه رمضان آماده شده‌اند.

به گفته وی، «جاده قدیم» از تولیدات سیمافیلم است که هنوز شبکه پخش آن مشخص نشده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سریال «معراجی‌ها» ساخته مسعود ده‌نمکی نیز برای پخش از شبکه یک سیما در هفته دفاع مقدس و بعد از ماه رمضان تدارک دیده شده است. این سریال در 40 قسمت به کارگردانی مسعود ده نمکی ساخته شده است.