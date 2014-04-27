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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

انتخاب حسین گلشنی به عنوان رئیس هیئت شطرنج اصفهان

انتخاب حسین گلشنی به عنوان رئیس هیئت شطرنج اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: حسین گلشنی با کسب همه آرای مأخوذه در انتخابات هیئت شطرنج استان اصفهان به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان اصفهان پیش‌از ظهر امروز یکشنبه با حضور سلطان‌حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و کامبوزیا، رئیس فدراسیون شطرنج کشور برگزار شد.

در این مجمع، علی شجاعی، فرشید عامری، حسین گلشنی و بهزاد کلانتری برای تصدی پست ریاست هیئت شطرنج استان اصفهان با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند.

علی شجاعی و فرشید عامری، دو کاندیدای تصدی پست ریایت هیئت شطرنج استان اصفهان در ادامه به سود گلشنی، رئیس هیئت انصراف داده و در نهایت گلشنی توانست بار دیگر پست ریاست هیئت را ازآن خود کند.

حسين گلشني با کسب 19 راي از 19 رای مأخوذه براي مدت 4 سال به عنوان رئيس هیئت انتخاب شد.

محمد سلطان‌حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در این مجمع اظهار داشت: آرزوی سلامتی برای تمام اعضای هیئت شطرنج می‌کنم و همه باید از رئیس هیئت حمایت کنند و دست آنها را به گرمی بفشارند.

وی افزود: همدلی و تعاون باید در جامعه ورزش شطرنج باشدو امیدوارم که با این همدلی روزهای خوبی را برای این رشته شاهد باشیم.

کد مطلب 2279290

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