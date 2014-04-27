انتخاب حسین گلشنی به عنوان رئیس هیئت شطرنج اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان اصفهان پیش‌از ظهر امروز یکشنبه با حضور سلطان‌حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و کامبوزیا، رئیس فدراسیون شطرنج کشور برگزار شد.

در این مجمع، علی شجاعی، فرشید عامری، حسین گلشنی و بهزاد کلانتری برای تصدی پست ریاست هیئت شطرنج استان اصفهان با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند.

علی شجاعی و فرشید عامری، دو کاندیدای تصدی پست ریایت هیئت شطرنج استان اصفهان در ادامه به سود گلشنی، رئیس هیئت انصراف داده و در نهایت گلشنی توانست بار دیگر پست ریاست هیئت را ازآن خود کند.

حسين گلشني با کسب 19 راي از 19 رای مأخوذه براي مدت 4 سال به عنوان رئيس هیئت انتخاب شد.

محمد سلطان‌حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در این مجمع اظهار داشت: آرزوی سلامتی برای تمام اعضای هیئت شطرنج می‌کنم و همه باید از رئیس هیئت حمایت کنند و دست آنها را به گرمی بفشارند.

وی افزود: همدلی و تعاون باید در جامعه ورزش شطرنج باشدو امیدوارم که با این همدلی روزهای خوبی را برای این رشته شاهد باشیم.