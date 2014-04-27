به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسين ملك‌احمدی دبيركل نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، با صدور حکمی علی غياثی ندوشن را به عنوان معاون امور استان‌ها، مجلس و مشاركت‌های نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور منصوب کرد.

غياثی ندوشن متولد سال 1343 در شهرستان ندوشن يزد است. وي دانش آموخته كارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه شهيد بهشتی و كارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران و دارای بيش از 30 سال سابقه خدمت در امور اجتماعی و فرهنگی است.

مديركلی فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبير شورای فرهنگ عمومی استان يزد، معاونت و مديركلی امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران، ریاست شورای پژوهشی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان يزد، مدير مسئولی فصلنامه فرهنگی پژوهشی فرهنگ يزد و معاونت فرهنگی و ریاست اداره امور سينمايی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از مواردی هستند که غیاثی در کارنامه کاری خود دارد.

وی پيش از اين و از سال 1385 تاكنون به عنوان مديركل امور مشاركت‌ها و شهرداری‌های نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور مشغول به فعاليت بوده است.

خبر دیگر این که محسن حاجی زين‌العابدينی هم طی حكمی از سوی ملك‌احمدی به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور منصوب شد. حاجی زين‌العابدينی متولد سال 1352 در شهر تويسركان و دارای مدرك دكتری در رشته كتابداری و اطلاع رسانی است.

وی كه سابقه عضويت در هيات علمی مركز اطلاعات و مدارك علمی كشاورزی، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزی را در كارنامه خود دارد، مسئوليت سازماندهی اطلاعات كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تويسركان را بر عهده داشته است. وی پيش از اين عضو هيات علمی و معاون تحقيق و توسعه مركز اطلاعات و مدارك علمی كشاورزی بوده است.