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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۲۰

دو انتصاب جدید در نهاد کتابخانه‌ها/

معرفی معاون امور استان‌ها و سرپرست جدید معاونت برنامه‌ريزی نهاد کتابخانه‌ها

معرفی معاون امور استان‌ها و سرپرست جدید معاونت برنامه‌ريزی نهاد کتابخانه‌ها

معاون امور استان‌ها، مجلس و مشاركت‌ها و سرپرست معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسين ملك‌احمدی دبيركل نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، با صدور حکمی علی غياثی ندوشن را به عنوان معاون امور استان‌ها، مجلس و مشاركت‌های نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور منصوب کرد.

غياثی ندوشن متولد سال 1343 در شهرستان ندوشن يزد است. وي دانش آموخته كارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه شهيد بهشتی و كارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران و دارای بيش از 30 سال سابقه خدمت در امور اجتماعی و فرهنگی است.

مديركلی فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبير شورای فرهنگ عمومی استان يزد، معاونت و مديركلی امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران، ریاست شورای پژوهشی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان يزد، مدير مسئولی فصلنامه فرهنگی پژوهشی فرهنگ يزد و معاونت فرهنگی و ریاست اداره امور سينمايی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از مواردی هستند که غیاثی در کارنامه کاری خود دارد.

وی پيش از اين و از سال 1385 تاكنون به عنوان مديركل امور مشاركت‌ها و شهرداری‌های نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور مشغول به فعاليت بوده است.

خبر دیگر این که محسن حاجی زين‌العابدينی هم طی حكمی از سوی ملك‌احمدی به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور منصوب شد. حاجی زين‌العابدينی متولد سال 1352 در شهر تويسركان و دارای مدرك دكتری در رشته كتابداری و اطلاع رسانی است.

وی كه سابقه عضويت در هيات علمی مركز اطلاعات و مدارك علمی كشاورزی، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزی را در كارنامه خود دارد، مسئوليت سازماندهی اطلاعات كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تويسركان را بر عهده داشته است. وی پيش از اين عضو هيات علمی و معاون تحقيق و توسعه مركز اطلاعات و مدارك علمی كشاورزی بوده است.

کد مطلب 2279346

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