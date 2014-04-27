ارادت به اهل بیت از ویژگی های امام جمعه فقید سنندج بود

سالار عرفانی نسب در حاشیه مراسم تشییع پیکر امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری به خبرنگار مهر گفت: ماموستا حسام الدین مجتهدی از منادیان تقریب مذاهب و انسجام اسلامی و وحدت ملی بود.

وی با بیان اینکه ماموستا مجتهدی الگوی عینی خدمت به مردم بود، عنوان کرد: این عالم وارسته همیشه از روحانیون منطقه و مسئولان می خواست کمک و خدمت به مردم را در راس برنامه های خود قرار دهند و در این مسیر نیز گام بردارند.

وی بیان کرد: حوزه فرهنگی یکی دیگر از حوزه های مورد توجه و تاکید ماموستا مجتهدی بود و در این راستا هم خدمات فراوانی به مردم ارائه کردند و به همين دليل بود كه همواره به مسائل مربوط به آموزش و پرورش نيز با حساسيت برخورد كرده و در تمامي برنامه هاي اين بخش حضور پررنگي داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پايان گفت: از آنجا که امام جمعه فقید سنندج رئیس شورای فرهنگ عمومی این شهرستان هم بود در عرصه فرهنگی تلاش و کوشش مضاعفی داشت و در جلسات این شورا نیز همواره با مطرح کردن مسائل مهم فرهنگی بر پیگیری و اجرایی کردن برنامه های این حوزه تاکید فراوانی می کرد.

ماموستا حسام الدين مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري ظهر شنبه در يكي از بيمارستان هاي تهران دار فاني را وداع گفت و پيكر پاك وي ظهر امروز يكشنبه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در سنندج به خاك سپرده شد.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.